Больше Т50 тыс жительница Петропавловска заплатит за публикацию «ВКонтакте»

Для многих пользователей соцсетей — это всего лишь картинки, музыка и фотографии. Но вот для правоохранительных органов — это киберэкстремизм. С начала года сотрудники управления по противодействию экстремизму выявили 13 правонарушений в сфере религии. 8 человек привлекли к административной ответственности, по остальным назначены религиоведческие экспертизы.

Алмас Шитканов, заместитель начальника управления по противодействию экстремизму ДП СКО:

— Согласно заключению экспертизы Комитета по делам религий РК аудиофайлы признаны экстремистскими и запрещены к хранению и распространению на всей территории РК. По решению суда правонарушительница признана виновной и подвергнута административному штрафу в размере 20-ти МРП.

Жанель Бисенбаева