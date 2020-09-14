Больше Т50 тыс жительница Петропавловска заплатит за публикацию «ВКонтакте»

Правоохранительные органы

18:53 14 Сентября 2020

Для многих пользователей соцсетей — это всего лишь картинки, музыка и фотографии. Но вот для правоохранительных органов — это киберэкстремизм. С начала года сотрудники управления по противодействию экстремизму выявили 13 правонарушений в сфере религии. 8 человек привлекли к административной ответственности, по остальным назначены религиоведческие экспертизы.

Алмас Шитканов, заместитель начальника управления по противодействию экстремизму ДП СКО:

— Согласно заключению экспертизы Комитета по делам религий РК аудиофайлы признаны экстремистскими и запрещены к хранению и распространению на всей территории РК. По решению суда правонарушительница признана виновной и подвергнута административному штрафу в размере 20-ти МРП.

 

 

Жанель Бисенбаева

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