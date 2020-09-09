Почти Т157 млрд фонд соцмедстрахования направил на оплату медпомощи по пакету ОСМС

Говорят, — здоровье не купишь. Но, чтобы поддерживать его, помогать организму справляться с недугами, которые порой берутся, откуда ни возьмись, деньги точно не помешают. На начальном этапе внедрения обязательная система медицинского страхования вызывала у казахстанцев много вопросов, не обошлось и без скепсиса. Новый механизм всегда пугает, ровно до тех пор, пока не начинает, давать свои плоды.

Карлыгаш Ильясова, руководитель отдела по информированию и рассмотрению обращений НАО «ФСМС» по СКО:

— По итогам 6 месяцев 2020-го за оказанные в рамках пакета ОСМС медицинские услуги выплачено более 156,7 млрд тенге. По СКО эта сумма составила — 3,4 млдр тенге. Отметим, что оплата производится только после проведения мониторинга качеств аи объема оказанных населению медицинских услуг.

Если говорить о взносах и отчислениях в казахстанскую копилку здоровья, то речь идет о поступлениях на сумму свыше 260 млрд тенге. Для общего понимания — эти средства поступают на специальный счет в Национальном банке, а не в сам фонд соцмедстрахования. Оттуда средства направляются на оплату медицинских услуг, оказанных по пакету ОСМС.

Карлыгаш Ильясова, руководитель отдела по информированию и рассмотрению обращений НАО «ФСМС» по СКО:

— Большая часть расходов за первое полугодие составила оплата стационарной медицинской помощи. По РК это свыше 50 млрд тенге, в нашем регионе 1 млрд.

Особенно актуальны для казахстанцев услуги КТ и МРТ. За полгода их сделали почти 200 тысяч раз, на это понадобилось больше 2,5 млрд тенге. Кроме того, за период с января по июнь оказано более 3 млн услуг стоматологии, рентгена — почти 2 млн и более 1,5 млн услуг УЗИ-диагностики. Более 50 тыс. казахстанцев прошли медицинскую реабилитацию, 4 тысячи из них -жители северного региона.

Дарья Пышмынцева