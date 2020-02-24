Конкурс чтецов «И Аллах, и слова его сущи» состоялся в Петропавловске

Условия конкурса просты. Участники должны прочесть стихи Абая. Затем ответить на вопросы, касающиеся биографии поэта. Испытать себя в этом творческом состязании решила Алмагуль Тастанова.

У студентки высшего колледжа им. М.Жұмабаева уже есть опыт участия в областных и республиканских конкурсах. Алмагуль и сама пишет стихи. Одно из произведений решила продемонстрировать членам жюри.

Алмагүл Тастанова, студентка высшего колледжа имени М.Жұмабаева:

— Невозможно с первого раза понять стихи Абая. Для простого человека смысл может быть непонятен. Потому что они приближены к религии. Разобрать особые словосочетания удаётся не всем.

«И Аллах, и слово его сущи. А суть не может быть обманом». Этими строками Абай расширял познание о Всевышнем. Также призывал людей быть верующими. Ни для кого не секрет, что стихи и слова назидания поэта пропитаны Хадисами пророка.

Аян Болатулы, наиб имам центральной мечети «Кызылжар»:

— Наш Абай включал религию во всех своих книгах и во многих своих стихах. Поэтому мы во время назидания используем, в частности, труды Великого поэта.

За звание лучшего чтеца боролись как школьники, так и студенты. Всего более 20-ти конкурсантов. Победителей наградили денежными призами и сертификатами.

Сабина Саттарова