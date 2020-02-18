Полицейские организуют помощь бездомным

Рейды по всем возможным местам скопления бездомных полицейские проводили в течение 2 дней. Выявляли, а потом доставляли в приёмник -распределитель. За два дня туда попали больше 200 человек.

Бездомный:

— Приезжают сотрудники, забирают и везут в ночлежку. В ночлежке тепло, да. Кормят. Ну не май месяц на улице.

Бездомный:

— Так получилось, что я — БОМЖ. Говорят проехать — еду. Больше ничего не могу сказать — они всегда хорошо относятся, и я ничего не могу сказать.

Один из таких приёмников, ещё их называют ночлежками, расположен в Рабочем посёлке. Бездомных туда доставляют каждый вечер. Многих здесь знают в лицо. С новичками же проводят беседу, а ещё фотографируют.

Павел Ющенко, заместитель начальника приемника-распределителя для бродяг УП г.Петропавловска:

— Сотрудниками ПР, в среднем, 10-15 человек ежедневно доставляется в отделение ночного пребывания при центре социальной адаптации акимата города. С начала года в ночлежке находилось 593 человека. Основной задачей ПР ОВД является выявление лиц БОМЖ, помещение их в ПР для установления личности и идентификации с разыскиваемыми лицами, без вести пропавшими.

Такие рейды полицейские проводят регулярно.

Анжелика Сычева