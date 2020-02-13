Новый ФАП построили в Полтавке

Село Полтавка находится в 90 километрах от областного центра. Здесь проживают более 800 человек. Населенный пункт не маленький, и, что самое главное, — перспективный. Жизнь в деревне кипит.

Во многом это благодаря местному фермеру — директору ТОО «Полтавское» Ельтаю Зикирину, который старается развивать родное село. Сюда приезжают на пмж люди, для них строятся новые дома, появляются социальные объекты.

Есть здесь и общественная баня, и дом культуры, а не так давно свои двери распахнул новый фельдшерско-акушерский пункт.

Сельчане:

— Мы рады, что теперь есть новый ФАП. Очень красиво и уютно.

— Очень довольны этим.

— Раньше плохо было, тяжело. Надо было ездить куда-то. В Смирново или в город направляли. Сейчас все сразу на месте делают.

На строительство здравпункта ушло больше 4 месяцев и 12 миллионов тенге. Раньше он располагался в старом здании, где все ютились в одной небольшой комнате. А когда требовалась узкоспециализированная помощь, выезжали в райцентр.

Месяц назад все стало иначе. В новом ФАПе — прививочная, процедурная, смотровая и приемная. Укомплектован он и необходимым оборудованием.

Максим Яцкевич, фельдшер ФАПа села Полтавки, Аккайынский район

— Большая нехватка оборудования была. Инструментов толком не было. Благодаря ТОО «Полтавское», мы получили прекрасное здание. Населению нравится и постоянно обращаются жители. Оказываем широкий спектр услуг.

Прием ведут 4 специалиста. Они оказывают не только первую медицинскую помощь, но, при необходимости, проводят операции, не требующие хирургического вмешательства.

Аида Кыдырбекова работает медсестрой в Полтавке больше полугода. На ПМЖ в СК молодой врач приехала по программе «С дипломом в село» из Тараза. Получила подъемные и новый дом.

Аида Кыдырбекова, медсестра ФАПа села Полтавки, Аккайынский район

— Работаю в Полтавском медпункте уже больше 7 месяцев. Переехала на север страны вместе со своей семьей. Здесь все нравится, условия хорошие. С начала этого года оказываем медпомощь сельчанам в новом здании. Если сравнить место, где работали раньше, то сейчас гораздо лучше.

Кроме местных жителей в новый фельдшерско-акушерский пункт приезжают пациенты еще из 2 соседних сел.

Абай Альжанов