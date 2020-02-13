Куда пойти лечиться в рамках ОСМС

В 2020-м с помощью новой системы обязательного медицинского страхования услуги платных здравниц стали доступнее. В областном специализированном фонде ОСМС состоят 27 частных клиник, в их числе и «Медея-Север». В рамках пакета ОСМС в этом году здесь планируют принять около 400 человек.

Для этого в товариществе с фондом социального медстрахования заключили договор на сумму около 16-ти млн тенге. Эта цифра в зависимости от числа пациентов в течение года может расти. Кстати, понять, что клиника работает по новой системе, можно с помощью специального стикера.

Лариса Гордеева, директор филиала НАО «Фонд ОСМС» по СКО:

— На этом же стикере вы видите контакт- центр. Наши пациенты могут обратиться в этот контакт-центр и выяснить все вопросы, которые им интересны в рамках системы ОСМС.

Также на стикере участника фонда есть QR-код. Воспользоваться им можно, для этого нужно скачать любую программу для распознания таких знаков.

Такой же стикер сегодня появился в стоматологии «Юди-Дент». С начала года с помощью новой системы медстрахования врачи вылечили зубы сотне жителей региона.

Договор фонда ОСМС с такими клиниками не предусмотрен, а значит лечение здесь доступно для неограниченного количества пациентов. Но стать ими могут североказахстанцы, относящиеся к определенным категориям.

Юлия Редькина, директор ТОО «Юди-Дент»:

— Пенсионеры, инвалиды, многодетные матери, матери, ухаживающие за детьми — инвалидами. Мы оказываем экстренную стоматологическую помощь социально незащищенным слоям населения и плановую мед. стоматологическую помощь. К плановой относятся только дети и беременные женщины. Эстетическая стоматология, к сожалению, в рамках ОСМС не оказывается.

Отбеливание зубов, их выравнивание или реставрация все еще остаются платными услугами, не входящими в пакет ОСМС. В североказахстанском фонде социального медицинского страхования состоят 24 стоматологии, 7 из которых — платные.

Дарья Пышмынцева