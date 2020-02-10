Необычный концерт прошел в Петропавловске

Шоу должно продолжаться — это название концерта. Он прошёл в необычном формате. Хоть оркестр и казахских народных инструментов, но программа была эстрадная. Артисты решили показать возможности музыкальных инструментов.

Нариман Жолдасбеков выступил с песней «Ауырмайды жүрек». Юношу тянет к музыке с самого детства. В областной филармонии работает уже 3 года. Верит, что музыка может излечивать.

Нариман Жолдасбеков, солист оркестра казахских народных инструментов имени » Сегіз сері»

— Зрители надеюсь примут. Будем делать всё, чтобы им понравилось.

Волшебные звуки флейты, домбры, баяна, кобыза здесь слились воедино. Музыка — это источник радости, способный вызывать яркие эмоции. В программу концерта включены саунтреки из популярных кинофильмов, песни из репертуара группы «Queen» и… весьма необычные произведения. Для них использовали не музыкальные инструменты.

Кайырлы Гафуров, дирижер оркестра казахских народных инструментов имени «Сегіз сері»

— Сегодня будет номер на печатной машинке будут ребята исполнять, а также произведение называется «балет наждачной бумаги» — это инструмент строительный, вот на этих инструментах ребята будут показывать своё мастерство.

Такая разнообразная программа зрителям пришлась по душе. В зале был полный аншлаг.

Зрители:

— Я пришла на этот концерт, чтобы взять для себя многого нового, потому что он очень хороший дирижёр. Я сама учусь по специальности «хоровое дирижирование» и обожаю творчество этого человека

— Мне сегодня понравился этот вечер. Я сюда пришел с друзьями. И мне очень понравилось музыка. Было очень классно.

— Нельзя отходить от корней, но при этом сейчас 21 век, нужно как-то обновлять, как-то творить, нравится конечно, такое мы поддерживаем, когда по своему, по современному делают, не отходя от корней.

В этом году у оркестра казахских народных инструментов им. «Сегіз сері» юбилей. Ему исполняется 20 лет. В репертуаре музыкального коллектива более 300 произведений.

Анастасия Остертак