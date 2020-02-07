В областном суде подвели итоги деятельности за прошлый год

Улучшение качества правосудия, доверие общества к судебной системе. В прошлом году служители Фемиды региона рассмотрели более 1000 уголовных дел. Обвинительные приговоры вынесли 772 североказахстанцам, оправдали — чуть больше 30-ти. Стоит отметить, что региональный показатель опережает республиканский.

Владимир Кириленко, председатель судебной коллегии по уголовным делам областного суда:

— Лишение свободы назначено 210 лицам или 20,1 % от общего числа осужденных. Анализ показал, что ко всем 13 осужденным за преступления небольшой тяжести лишение свободы назначили в строгом соответствии УК РК. 6 лиц были ранее судимы, 5 лиц осуждено за совершение транспортных уголовных правонарушений, повлекшее гибель людей, двое из них были в состоянии алкогольного опьянения.

Не меньше в судах СК рассмотрели и гражданских дел. Их в 2019-м было почти 17 000. В сравнении с периодом 2018-го на треть меньше. Что касается административных правонарушений, то здесь есть незначительный рост. А еще судьи отмечают, что североказахстанцы стали чаще идти на примирение сторон.

Айдар Смагулов, председатель судебной коллегии по гражданским делам областного суда:

— За отчетный период с применением примирительных процедур судами окончено 1614 гражданских дел, или 11 % от общего числа оконченных. Из них наибольшее количество окончено с утверждением в порядке медиации.

Большое внимание в ведомстве уделяют концепции «слышащего» государства. Открытость, прозрачность, доступность. В прошлом году в области открыли фронт-офисы в трёх приграничных районах: М.Жумабаева, Мамлютском и Кызылжарском.

К слову, в СК они есть в 11 судах. Еще служители Фемиды постепенно переход на цифровизацию, а также реализуют различные проекты.

Ерлан Айтжанов, председатель областного суда:

— В североказахстанском областном суде ведется личный прием граждан не только при личной встрече, но и дистанционно. Одним из новшеств является проведение приема граждан, которая проводится с применением видео-конференц-связи. Данная запись в последующем хранится и приобщается к материалам по приему граждан.

Наиль Ахметзакиров, руководитель департамента по обеспечению деятельности судов Верховного суда РК:

— Вы все вместе демонстрируете командную, организованную работу. В цифрах вы впереди многих в нашей стране. Поэтому хотел бы передать слова благодарности от председателя Верховного суда.

О проделанной работе на расширенном заседании рассказали и председатели районных судов.

Абай Альжанов