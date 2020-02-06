Жуткая авария произошла в четверг в Петропавловске

Правоохранительные органы

21:44 6 Февраля 2020

Автомобиль «Лада гранта» совершил лобовое столкновение с внедорожником «Тойота Прадо», а после еще и врезался в светофор. ДТП произошло в 9 часов утра на пересечении улиц Жумабаева и Интернациональной.

На кадрах любительской видеосъемки видно: передняя часть легковушки помята полностью, а вот кузов иномарки почти не пострадал. В результате аварии травмы получили водитель и пассажир «Лады».

Их доставили в 3ю городскую больницу. Медики оценивают состояние жертв аварии как стабильное. Сейчас полицейские устанавливают виновника происшествия. После, дело передадут в суд

Азамат Жамуков, старший инспектор по особым поручениям УМПС ДП СКО

— Водители авто «Лада Гранта» и «Тайота Прадо» совершали маневр. В результате чего произошло столкновение. С января 2020-го в регионе зарегистрировано 6 ДТП: 1 человек погиб, 7 получили травмы. Основные причины ДТП являются выезд на полосу встречного движение, превышение скорости и проезд на запрещающие сигналы.

 

 

Абай Альжанов

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