О противопаводковых мерах сегодня говорили прокуроры и спасатели региона

В СК 22 гидротехнических сооружения. Это водохранилища, плотины и дамбы. 8 из них сейчас находятся в аварийном состоянии. В их числе плотина «Сегіз коз», что в Уалихановском районе.

В 2018 году на ее капитальный ремонт выделили 100 млн тенге, но она не выдержала даже и одного паводка, который случился годом позже.

По словам специалистов, чтобы этой весной вода не пришла в дома, осенью там вырыли канал, который пустит поток воды в нужном направлении.

Ерик Сарыбаев, заместитель начальника ДЧС СКО:

— В настоящий момент проходят судебные процессы между подрядчиком и акиматом Уалихановского района. Здесь выясняется влияние двух факторов, это некачественное выполнение строительно-монтажных работ и влияние гидрологических нагрузок.

К приходу большой воды нужно быть готовым. Но как известно, чем бороться с паводком, лучше сделать все, чтобы его не допустить. На эти цели из бюджета области выделено 495 млн тенге. К примеру, уже сейчас нужно повсеместно начинать вывозить снег из населенных пунктов.

Осадков этой зимой выпало в два раза больше, чем прошлой. О причинах, которые также могут поспособствовать ухудшению ситуации, рассказал специализированный природоохранный прокурор Самат Темирбаев.

Самат Темирбаев, специализированный природоохранный прокурор СКО:

— В первую очередь это ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и халатность ответственных лиц. Еще одним фактором паводков является застройка домов без учета гидрологии местности, а также безответственное отношение населения к состоянию собственных жилищ.

Кроме того, в прокуратуре отметили недостаточную оснащенность органов гражданской защиты. У спасателей на этот счет выход из ситуации следующий.

Ерик Сарыбаев, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Если большой паводок будет, конечно, не будет хватать, поэтому будет привлекаться из других регионов дополнительные силы и средства, которые планом уже предусмотрены.

В 2017 году большая вода в СК пришла 16 апреля после продолжительных ливней. В 19-м стихия была менее разрушительной, но все же в конце марта добралась до жителей Уалихановского и Акжарского районов.

Алёна Хан, корреспондент:

— Каким будет паводок 2020 года спрогнозировать нельзя. Это зависит от многих обстоятельств. В том числе и от того, насколько сильно промерзнет земля.

В 2017 году уровень доходил до двух метров. Сейчас по региону цифра колеблется от 40 до 120 сантиметров. Но и сильных морозов еще не было. Остается надеяться, что они, как и большая вода, СК обойдут стороной.

Алена Хан