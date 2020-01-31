В СКО проходит зимняя спартакиада «Север-2020»

Абай Альжанов, корреспондент

— Спортивную дисциплину — слалом — включили в зимнюю спартакиаду «Север-2020» впервые. Здесь принимают участие 26 спортсменов из всех районов области. В каждой команде по 2 человека.

Соблюдать равновесие, преодолевать препятствия, прийти к финишу раньше остальных,- главная цель любого спортсмена. Павел Полукеев защищает честь Мамлютского района. Признаётся, слалом открыл для себя впервые. Более 10 лет участвовал только в биатлоне и лыжных гонках. В этой дисциплине он кандидат в мастера спорта.

Павел Полукеев, участник соревнований, Мамлютский район:

— Во 2 части чувствую себя увереннее. Главное — не отставать от лидеров. Ошибок у меня не было почти, сильно не рисковал. Наверное, время не очень хорошее показал.

Арман Рахметов занимается горнолыжным спортом уже несколько лет. На спартакиаде представляет Тимирязевский район. По его словам, тренироваться и готовиться к состязанию было не трудно, ведь все необходимые навыки и сноровка есть.

Арман Рахметов, участник соревнований, Тимирязевский район.

— Две попытки использовал. Когда первый раз проехал, было страшно. Вторая, надеюсь, лучше. Хороший результат показал. Завтра в гонке на 10 км рассчитываю выступить лучше.

Протяжённость этой лыжной трассы — 300 метров. Находится она под наклоном в 30 градусов. Всё по мировому стандарту.

Виктор Бестик, руководитель отдела управления физической культуры и спорта СКО

— Зимних горнолыжных видов спорта у нас не было. Мы решили включить их. На республиканских соревнованиях они проводятся каждый год, поэтому у нас с подготовкой спортсменов есть трудности. Дали хороший старт. В 2021 году проведем и для женщин состязания.

Соревнования по горнолыжному виду спорту завершатся 1 февраля. Тогда и определят победителей и призёров. Все результаты пойдут в командный зачёт спартакиады.

Абай Альжанов