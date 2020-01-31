В этом году АНК отметит 25-летие

Боранбаю Бижигитову 70 лет. Родился и вырос аксакал в городе Макушино Курганской области. Больше 25 лет проработал в национальной культурной автономии казахов. Занимал должность первого заместителя председателя. Принимал активное участие в развитии этнокультурных связей.

Боранбай Бижигитов, член Ассамблеи народов Курганской области, РФ:

— Мы начали проводить курултаи, я сам провел у себя первый в районе со скачками, с призами большими, с борьбой, знакомили молодежь со всем, что умеют наши мужчины делать, женщины наши делать, доставали, хоть это было и тяжело — юрты со всем внутренним убранством.

А позже, в 1998, по примеру Ассамблеи народа Казахстана, в России создали свою — Ассамблею Народов. Тогда и началась работа по укреплению сотрудничества двух общественных институтов.

Боранбай Бижигит , член Ассамблеи народов Курганской области, РФ:

— В первую очередь, мы соседи с Казахстаном. Сюда мы приезжаем, наши оттуда сюда приезжают. Сближение, дружба, обмен опытом, сотрудничество. Петропавловцы очень помогают, в тот раз приезжали, учебники привозили, онлайн -обучения проходят с университета.

В этом году Ассамблее народа Казахстана — 25 лет. Намечается много мероприятий по этому случаю. И российская сторона примет в них активное участие.

Боранбай Бижигит , член Ассамблеи народов Курганской области, РФ:

— Мы как делегация из Кургана приедем, примем участие. Сделаем выставки, выступления, концерты. У нас есть несколько казахских ансамблей в Курганской области.

В праздновании 20- летия Ассамблеи народа Казахстана Борабай Бижигитов тоже принимал активное участие, а еще подарил сотрудникам областной библиотеки им .Сабита Муканова сборник «Мои познания и повествования «.

Анжелика Сычёва