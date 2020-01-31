СКО — в списке лучших по профилактике коррупции

Говорят в столице, слушают всей страной. Внимание каждого региона приковано к экранам. Речь о наболевшем и злободневном — коррупции. Образование, сельское хозяйство, здравоохранение.

Работники этих сфер грешат взяточничеством чаще остальных. Не отстают и в отрасли строительства, архитектуры и земельных отношений, которые, говорит Алик Шпекбаев, тоже являются наиболее подверженными коррупции.

Алик Шпекбаев, председатель Агентства РК по противодействию коррупции:

— Несмотря на поручении Елбасы и Президента, создание геопортала, регионы, мягко сказать, заболтали эту нужную инициативу…. Какой вывод можно сделать: либо нет понимания, как организовать эту работу, либо есть заинтересованность в сохранении привычной схемы стабильного — в кавычках — заработка. Оцифровать и сделать информацию доступной, не настолько уж сложная задача.

Всего в прошлом году в Казахстане зарегистрировали свыше 1700 коррупционных преступлений, больше половины — взятки. Наказание понесла тысяча должностных лиц. Не брезговали и те, кто носит погоны. В прошлом году привлекли 237 работников правоохранительной системы.

Даже среди тех, кто вершит правосудие, были коррупционеры. 7 служителей Фемиды оказались в зале суда, только не на привычном для себя месте. И «сталинские» методы здесь неэффективны, говорит Алик Шпекбаев. Надо не страх вселять, а вести конструктивный диалог и наладить эффективное партнерство. И, конечно же, лучшая защита — профилактика. Госорганы работать должны открыто и прозрачно.

Алик Шпекбаев, председатель Агентства РК по противодействию коррупции:

— Лидирующими областями стали Алматинская и СКО. Именно здесь больше всего госучреждений работают в формате «open space» и на основе сервисной модели. В аутсайдерах — Мангистауская и Жамбылская области.

В «честные» регионы приходят инвесторы и процветает бизнес. Об этом говорил аким нашей области Кумар Аксакалов. Для искоренения коррупции мы переводим государственные услуги в электронный формат, совершенствуем сферу госзакупок.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— В рамках реализации инициативы Елбасы постоянно обновляется интерактивная карта открытых бюджетов. В информационный сервис внесено 957 бюджетных организаций, опубликован 1231 бюджет. Сегодня жители региона могут контролировать каждый тенге, выделенный из бюджета на ремонт дорог и социальных объектов.

Количество безналичных платежей в нашей области выросло с 13% до 40. Это помогает бороться с теневой экономикой. А самое главное — мы успешно воплощаем концепцию «слышащего государства».

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Для усиления общественного контроля на сайте акимата открыт «Народный контроль». Люди активно отправляют фото- и видеоматериалы с явными нарушениями при строительстве, ремонте дорог и соцобъектов. В текущем году проектной группой мониторингом будут охвачены все 69 дорог, находящихся на гарантийном обслуживании. В первом полугодии будет запущен проект «Бюджет участия». Это позволит населению определять объекты, ремонт которых является первоочередным.

Не быть сторонним наблюдателем и не молчать о «нечистых» на руку, призывают борцы с коррупцией. К тому же, сообщать о взятках теперь выгодно.

Алик Шпекбаев, председатель Агентства РК по противодействию коррупции:

— Сумма вознаграждения будет дифференцированная, как в большинстве стран ОЭСР. Человек, сообщивший о факте коррупции, может получить 10% от суммы взятки после обвинительного приговора. Максимальное вознаграждение — 10 млн 600 тысяч тенге.

Отмечу, согласно опросам, 60% казахстанцев готовы внести свой вклад в борьбу с коррупцией.

Айгерим Мукашева