СКО готова противостоять коронавирусу

Новый вирус 21 века, появившийся в Китае, тема №1 во всем мире. Данные об этой инфекции, ее распространение, способах борьбы, лечении, летальных исходах каждый день обновляются и транслируются во всех средствах массовой информации, различных интернет -изданиях и социальных сетях.

Поддаться панике в такой обстановке сегодня очень просто, отметила заместитель руководителя областного департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Татьяна Горлова. Важно понимать и принимать не всё, что выкладывается во всемирную сеть, за чистую монету. У последней, как известно, всегда есть несколько сторон.

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Доктор в Алматы распространял информацию о том, что есть 70 заболевших коронавирусной инфекцией. Во-первых изумляет непрофессионализм доктора, есть понятие кодекса врача, этического кодекса поведения, врачебной тайны. Самое главное, что никаких этих фактов действительно не было. Правильно, что наступает ответственность, человек заплатит громадный штраф или будет привлечен к 800 часам общественных работ и вплоть до уголовной ответственности за распространение таких фейков.

Вернемся к самой болезни и ее проявлениям. По симптоматике коронавирусную инфекцию, а науке известно около 40 ее типов, 7 из которых воспринимаются человеческим организмом, можно сравнить с простудой. У больного высокая температура, кашель, одышка, иногда рвота. В северном регионе фактов заражения коронавирусной инфекцией не было.

Татьяна Горлова, заместитель руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Ведется сбор всей информации, тех, кто въезжает в СКО из стран Юго-восточной Азии и КНР, нам эти сведения передаются пограничной службой и аналогично выезжают. У нас есть списки постоянно работающих на территории трудовых иммигрантов из Китая, у нас есть списки студентов СКУ, на данный момент все обследованы, те, кто прибывает на территорию СКО.

3 февраля из Китая вернутся 6 работников предприятия «Тайынша Май», которых медики сразу же возьмут под контроль. Также североказахстанские врачи пристально следят за состоянием 46 человек, недавно вернувшихся из Поднебесной в нашу область.

Инкубационный период болезни — 14 дней, т.е только спустя две недели можно будет понять, болен человек или нет. Если инфекция все -таки попала в организм и проявила себя, необходимо будет определить, о какой именно болезни идет речь. Это задача вирусологической лаборатории. В день здесь делают от 15 до 25 исследований. Анализы приходят сюда со всего региона.

Асель Кантаева, заведующая вирусологической лабораторией филиала Национального центра экспертизы:

— В связи со сложившейся ситуацией коронавирусной инфекцией поступает к нам материал, и мы смотрим его на все виды инфекций, все также по тому же алгоритму. Определяем грипп А, В, Е, есть или нет не гриппозные вирусы. Поэтому в течение 6 часов результаты готовы. Затем пробу мы обязательно отправляем в зональную вирусологическую лабораторию г.Нур-Султана и в Алматы.

Там лучшие лаборатории страны дают свое окончательное заключение. Для борьбы с коронавирусной инфекцией сегодня объединился весь мир. Казахстан, в том числе и наш регион не остаются в стороне.

В области разработан комплексный план профилактических мероприятий, в медицинских учреждениях проводятся тренировочные занятия и обучающие семинары.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— В нашей области к приему больных коронавирусной инфекцией и тех, кто контактировал с ними, готовы. Для наблюдения за ними приготовили почти 300 коек. Они есть в детской областной и городской больницах, а также в районных инфекционных стационарах.

Нурлан Жакупов, заместитель главного врача многопрофильной детской областной больницы:

— В детской областной больнице развернуто дополнительно 30 коек для приема больных с подозрением на коронавирусную инфекцию. Эти койки развернуты в боксированном отделение, там 8 боксов, каждый на 2 пациента, они изолированные. Также в случае необходимости у нас есть отделение, где мы можем развернуть дополнительно койки в случае необходимости.

Профилактика — это не только готовность больниц и медицинского персонала, но и личная ответственность за свое здоровье, которую никто не отменял. В советах специалистов, как защитить себя от короновирусной инфекции, ничего нового вы не найдете.

Также, как с гриппом и ОРВИ, следует избегать мест массового скопления людей, после их посещения тщательно мыть руки. А еще важно не забывать использовать самые простые и доступные средства защиты.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Медицинские маски — одно из самых надежных средств защиты от любой инфекции, в том числе и коронавирусной. В КНР медицинские маски скупают пачками, без них запрещено находится в общественных местах. В Казахстане, чтобы избежать ажиотажа среди населения, на покупку медицинских масок, а также других средств защиты дополнительно выделили 1,5 млрд тенге.

Татьяна Горлова, заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг СКО:

— Маска не является предметом вечного пользования, чтобы она удерживала вирусы, ее нужно менять каждые 2-3 часа. Мы просим обратить внимание на состояние своего здоровья, если у вас есть малейшие сомнения, что вы заболели вирусной инфекцией, вы спокойно можете обратиться в стационар или в поликлинику по месту жительства.

Главное, ни в коем случае не заниматься самолечением и постановкой диагнозов без посещения врача, заверяют специалисты.

Дарья Пышмынцева