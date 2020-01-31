С республиканского конкурса «Зерде» — с наградами

Айгерим Есманова учится в 3 классе. В шахматы играет не так давно, но уже успела заинтересоваться этой интеллектуальной игрой. Все свои идеи решила воплотить в своем проекте. В нем девочка рассказала, как можно с помощью шахмат развить мышление у учащихся.

Составила методическое пособие с правилами игры, и обязательно отметила, чем отличаются казахские шахматы от классических. Весь материал собирала по крупицам. Усилия оказались не напрасны. Проект Айгерим признан лучшим. Домой девочка привезла Гран-при.

Айгерим Есманова, учащаяся лицея «ЛОРД»

— Очень мало детей, которые занимаются шахматами, я хотела развить их. Потому что казахские шахматы — они более интересней, в них более сложно играть и тяжелей поставить мат. Помогли мне классный руководитель и мой тренер по шахматам.

Проект шестиклассника Богдана Пунько — о влиянии шума на окружающую среду и человека. Считает, что эта тема очень важна. Многие сейчас любят слушать музыку в наушниках, да часами, рассуждает мальчик. И считает, что это вредно. На разработку темы потратил полгода. Как результат- первое место.

Богдан Пунько, учащийся гимназии «БЕСТ»

— Я очень сильно заинтересовался летом. Например, какая норма децибелл для человека, при каком уровне шума у человека разрываются барабанные перепонки, при каком уровне шума у человека садится слух. И мне все это было интересно. Потом я подошел к своему педагогу Алие Сериковне, учителю географии, и предложи ей сделать проект.

Всего в конкурсе приняли участие более 27 тысяч школьников со всего Казахстана. И только 338 проектов вышли в финал. Впервые команде Северо- Казахстанской области удалось привезти сразу несколько Гран-при. В копилке наград также — два первых, пять вторых и десять третьих мест.

Анастасия Остертак