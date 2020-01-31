ХК «Кулагер» уступил павлодарскому «Иртышу»

В первом периоде хозяева дважды огорчили голкипера «Кулагера» Андрея Янкова. И это несмотря на слаженную игру в защите петропавловцев. В середине встречи «скакуны» отыграли 1 шайбу. Дмитрий Исмагилов замкнул передачу одноклубника и распечал ворота «Иртыша».

В начале финального отрезка павлодарцы заколотили 3-ю шайбу. Уже ближе к концу поединка наши хоккеисты сократили разрыв в счете до минимума. Это сделал нападающий Денис Стасюк. Но, к сожалению, на последней минуте матча «Иртыш» установил итоговый результат 4-2.

Отмечу, подопечные Александра Троицкого сейчас находятся на 6 месте в турнирной таблице. 31 января они проведут второй поединок с павлодарцами.

Абай Альжанов