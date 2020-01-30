За ложный вызов спецслужб хулиганов ждет штраф

Общество, ДЧС

21:25 30 Января 2020

Противопожарная, аварийная служба, полиция, скорая медицинская помощь.В эти учреждения ежедневно поступают звонки с просьбой о помощи. Но люди сами иногда мешают им выполнять работу, отвлекая ложными вызовами. В 2019-м году на номер «101» поступило 4 ложных и 138 неподтвердившихся вызовов.

Чаще всего «шутники» сообщают о заложенной бомбе. За заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма нарушителя накажут штрафом в размере до 5 000 МРП, либо отправят на исправительные работы, за звонки со «скрытого номера» можно отправить и за решетку на срок до 5 лет.

Читайте также

63 человека эвакуировали спасатели из снежных заносов
Третий год в Петропавловске идет массовая вырубка деревьев
7 января православные будут отмечать Рождество Христово
145 метровую ледяную горку вновь построили в Бесколе
Подросток едва не погиб на трассе в районе им. Г.Мусрепова
Из Петропавловска ежедневно вывозят 12-13 тыс кубов снега
Североказахстанцы обсуждают статью Президента РК К.Токаева
Жасотановцы вместе со спасателями проверяют наличие крышек на колодцах
В областном музее открылась выставка, посвященная жертвам Холокоста
Ботанический сад в Петропавловске может лишиться солнечного света
Семья из Явленки Есильского района занялась бизнесом
В праздничные дни спасатели СКО работали в усиленном режиме