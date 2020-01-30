За ложный вызов спецслужб хулиганов ждет штраф

Противопожарная, аварийная служба, полиция, скорая медицинская помощь.В эти учреждения ежедневно поступают звонки с просьбой о помощи. Но люди сами иногда мешают им выполнять работу, отвлекая ложными вызовами. В 2019-м году на номер «101» поступило 4 ложных и 138 неподтвердившихся вызовов.

Чаще всего «шутники» сообщают о заложенной бомбе. За заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма нарушителя накажут штрафом в размере до 5 000 МРП, либо отправят на исправительные работы, за звонки со «скрытого номера» можно отправить и за решетку на срок до 5 лет.