В сфере регистрационной службы произошли изменения

Общество

21:03 30 Января 2020

В законную силу изменения вступили с 8 декабря прошлого года. Прежде всего, они касаются большинства видов госуслуг в сфере регистрационной службы. Среди них справки о рождении, расторжении брака, смене инициалов и другие. Теперь эти документы можно получать в любом уголке страны. Отмечу, ранее их выдавали только по месту регистрации.

Татьяна Горичева, руководитель отдела департамента юстиции СКО:

— Это стало возможным, благодаря тому, что все госорганы работают в электронном формате. За 5 лет проведена работа по формированию информационных систем архивных записей. 

Есть поправки и в регистрации новорождённых. Ранее, если дети у казахстанцев рождались за границей, там они получали свидетельство о рождении. Отныне такой документ родители могут поменять на казахстанский. Добавлю, коснулись изменения и правил расторжения брака.

Татьяна Горичева, руководитель отдела департамента юстиции СКО:

— В автоматическом режиме будет поступать решение суда, и супруги беспрепятственно, имея на руках решение суда, могут вступать в брак повторно.

Отмечу, в 2019 году в СК развелись почти 2000 супружеских пар.

 

 

Абай Альжанов

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