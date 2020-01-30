Собака Белла из ОДП Петропавловска нашла крупную партию героина

Правоохранительные органы

21:20 30 Января 2020

Лабрадор Белла служит в органах полиции 3 -й год. Она мастер по поиску наркотиков. Одним словом, настоящий следопыт. Смышленая, послушная, приветливая, перечислять ее качества можно долго, говорит кинолог Болат Бекмагамбетов. От такой собаки не сбежит ни один злоумышленник.

Болат Бекмагамбетов, инспектор-кинолог центра кинологической службы ДП СКО:

— С Беллой я тренируюсь больше 2 лет. Взял ее еще щенком. Тогда ей было 6 месяцев. Она прибыла к нам из города Алматы. Так начались наши трудовые будни. Осмотры, досмотры — сразу влились в работу. С прошлого года она начала показывать высокие результаты.

Абай Альжанов, корреспондент:

— Четыре лапы, влажный нос и очень умный взгляд. В послужном списке Беллы десятки раскрытых наркопреступлений. Только в прошлом году она помогла разыскать около 40 килограммов различных наркотических веществ, включая синтетические. Последние, к слову, обнаружить крайне тяжело. Однако, Белле такие трудности нипочём.

Чтобы проверить рабочие качества четвероногого сыщика, наша съемочная группа провела эксперимент: в одну из 4 коробок мы поместили имитатор запаха синтетического наркотика. Его обычно используют для дрессировки.

Не прошло и десяти секунд, как собака нашла флакон. А в начале января Белла отметилась еще очередным подвигом. Собака обнаружила крупную партию героина в Петропавловске- 286 граммов.

Болат Бекмагамбетов, инспектор-кинолог центра кинологической службы ДП СКО:

— В нашей области мы первые по республике, которые купили имитаторы синтетических наркотиков. Приобрели в августе, дали собакам. Одна из первых синтетические наркотики нашла Белла. Случай произошел в селе Бесколь. 

Всего в кинологическом центре 25 оперативно-розыскных собак. 2 из них занимаются поиском синтетических наркотиков. Благодаря службе ищеек в 2019-ом полицейские раскрыли 22 наркопреступления. Из оборота было изъято свыше 80 килограммов губительного зелья.

 

 

Абай Альжанов

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