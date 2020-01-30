Нацбанк РК выпустил новые коллекционные монеты номиналом 500 тенге

Монеты из серии «QYZ UZATÝ» изготовлены из чистого серебра. На них изображён национальный головной убор невесты — саукеле. Украшает его миллиметровый бриллиант. Также поступила монета из серии «Сокровища степи».

Называется она «Тобольский мыслитель» и сделана из серебра высшей пробы. На ней видна его стилизованная скульптура. В Казахстане их около тысячи. Так что нумизматам, которые хотят пополнить свою коллекцию, стоит поторопиться.

Всего в региональном филиале Национального банка насчитывается 32 вида монет: золотых, инвестиционных и коллекционных.

Самат Жусупов — ведущий кассир СКФ РГУ «Национальный банк РК»:

— Данные монеты можно будет приобрести в филиале нашего банка по адресу: улица Конституции Казахстана,6. С 9 до 15:00 без перерыва на обед, обязательно при себе иметь удостоверение личности.

Дарья Пышмынцева