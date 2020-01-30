Аким Жамбылского района отчитался перед населением

Перед итоговым отчетом акима Жамбылского района на одной из центральных улиц Пресновки коммунальщики активно убирают снег. Но местные жители говорят, этот день — не исключение.

Даже в самые непогожие дни на коммунальную службу, в районе она всего одна, им жаловаться не приходилось. В целом о проблемах в райцентре с нашей съемочной группой говорили неохотно. Может быть, их здесь действительно нет или немного?

Сельчане:

— Нет освещения, особенно возле школы. Детки утром идут, много машин подъезжает, нет там абсолютно никакого фонаря. Не решается это уже третий год.

— Хлеб сейчас дороже стал, никогда не спрашивала, а оказывается самый дешевый, по-моему 100 тенге или 120.

— У нас в Благовещенке обычная булка 95, было 80, а сейчас подорожало.

К проблемам, озвученным жамбылцами, мы вернемся чуть позже, перейдем к докладу главы района. Муратбек Абишев тоже решил отойти от привычного и уже порядком надоевшего формата отчета перед населением.

Сейчас в северном регионе тренд на выступления: сидя, без трибун. На столе акима района минимум подсказок, даже слайды на ноутбуке он листал сам. Самое отрадное, что Муратбек Абишев, не стал прятать проблемы, собственно свое выступление с них и начал.

Муратбек Абишев, аким Жамбылского района:

— Из года в год количество детей у нас уменьшается, сегодня у нас есть школы, которые не соответствую нормативу, и в 2020 мы вынуждены будем где-то проводить оптимизацию. Наша первая задача в течение года остановить миграционные потоки, добиться положительного сальдо, сохранить наши общеобразовательные школы 11-летки в перспективных селах.

Одна из главных проблем жамбылцев — отток населения. В чем причина? В безработице? Но такая проблема здесь остро не стоит. Из почти 20 тысяч жамбылцев лишь 800 человек сегодня не трудоустроены, что составялет 4%.

Может быть, в районе есть серьезные пробелы в здравоохранении? В 2019-м здесь не хватало 4 медицинских специалистов, двоих нашли, еще несколько приступят к работе уже в 2020-м. Плохая инфраструктура — тоже серьезный повод для смены места жительства.

Кто при возможности переезда захочет тратить свои нервы и годы на жизнь в районе, где нет нормальных дорог и воды. Если с последним дела в Жамбылском обстоят неплохо, то первым все в точности до наоборот.

Муратбек Абишев, аким Жамбылского района:

— В 2018-м году вышло постановление правительство РК о развитии СКО на 3 года. За эти годы мы должны долю хороших дорог довести до 70%. Это будет и дальше финансироваться. На этот год еще 3 селам подготовили ПСД, все освобождающиеся деньги тоже идут на это. Кроме того, в 2020-м мы и внутрипоселковые дороги отремонтируем.

В райцентре тоже хватает разбитых дорог, рассказала Гульнар Сидорова и попросила акима перечислить из них те , которые в 2020-м точно сделают.

Муратбек Абишев, аким Жамбылского района:

— В первую очередь Элеваторная, Сабита Муканова, Шухова, авансом не любитель давать, когда ФОК будем строить, мы две улицы Пушкина и Юбилейная, свяжем Кожабергена и улицу Сабита Муканова, чтобы поток мог выезжать и освещение там тоже сделаем.

В этом году на некоторых улицах в 6-ти селах проведут освещение. Не помешает в одном из низ них и досуговый центр, рассказал Дидар Кыдралин. В последнее время молодежь из Кайранколя уезжает, все потому, что некуда сходить отдохнуть. Отток молодых и активных остановить можно, но для этого нужны финансовые вложения.

Дидар Кыдралин, житель с.Кайранколь, Жамбылский район:

— Есть бывшее здание детского сада и после ремонта оно может стать культурно-досуговым центром для нашего села.

Муратбек Абишев, аким Жамбылского района:

— Предварительно он у нас стоял на 25 год, но мы хотим в 2021-м его включить по программе «Ауыл ел бесігі».

Настало время вопроса, который очень сильно смутил главу района, да и сам парень, задававший его, чувствовал себя, мягко говоря, не в своей тарелке . Но, видимо, наболело и сил молчать больше нет.

В Пресновке в районном доме культуры нет теплого туалета. Творческие коллективы, в том числе и те, что приезжают сюда на выступления издалека, вынуждены в холодный сезон в легких костюмах бежать по нужде на улицу. В обсуждение вмешался директор районного ДК.

Юрий Стрельников, директор районного дома культуры, Жамбылский район:

— Необходимо нам провести замену системы отопления, ремонт и замену рам в кабинетах сотрудников для обеспечения более комфортного теплового режима в здании. Конечно же здесь возникает проблема теплого туалета, чтобы организовать его во время ремонта, также назрела необходимость сцены и концертного зала.

Вопрос, возможно, показался неудобным Муратбеку Абишеву, но аким района ответил.

Муратбек Абишев, аким Жамбылского района:

— 8 марта здесь будет туалет без ПСД. Каждый руководить, один из критериев, как он обеспечивает условия труда для своих подчиненных. Руководитель бюджетной организации все равно экономия должна быть какая-то, при ней нужно направлять, нет в здании-сделай ты. Понятно, ремонт какой-то нужно делать, это наша визитная карточка, я думаю, мы деньги сможем выделить на изготовления ПСД.

Вернемся к хлебу, цены на который не дают покоя многим сельчанам. О них глава района рассказал нам уже после отчетной встречи.

Муратбек Абишев, аким Жамбылского района:

— Сегодня на мониторинге находится хлеб, выпеченный из муки первого сорта. Это цена 90-95 тенге, в зависимости от удаленности. Предпринимателям говорим, вы этот хлеб отделите, там хлеб, который на мониторинге, чтобы он отдельно продавался. Большой минус, что на территории района у нас нет ни одной промышленной мельницы, у нас есть несколько станций, мы с ними ведем работу, чтобы они установили ее.

В целом жамбылцы задали совсем немного вопросов, не набралось даже и десяти. Урны для письменных вопросов, их в зале было несколько, тоже остались пустыми.

Дарья Пышмынцева