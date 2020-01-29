Вынесен приговор по факту гибели А.Трубникова

Новости МТРК

21:06 29 Января 2020

Айгерим Мукашева, корреспондент:

— Трагедия произошла в ночь с 3-ого на 4-ое августа прошлого года. На танцплощадке в кафе «Блюз» между погибшим Александром Трубниковым и незнакомыми ему парнями Садибековым и Аюпом возник конфликт. Выяснить отношения цивилизованно, видимо, не вышло. Акимбай Садибеков вывел потерпевшего на улицу и начал избивать. 

На крыльце он несколько раз ударил Александра по лицу. И здесь вмешался Кажмурат Аюп, к слову, бывший водитель сержанта полиции. Он отвёл Александра за здание, где очень сильно избил.

От полученных травм 28-летний парень погиб на месте. У него остались жена и трехлетняя дочь. В ходе судебных разбирательств подсудимые вину не признали и не раскаялись.

Потерпевшие просили наказать виновных по всей строгости закона. Но наличие маленьких детей и отсутствие судимостей всё же стали смягчающими обстоятельствами.

Сауле Литфуллина, судья Петропавловского городского суда:

— Назначить Садибекову Акимбаю наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС минимальной безопасности. Зачесть срок отбытия наказания время нахождение под стражей с 4 по 5 августа 2019 и с 12 августа до вступления приговора в законную силу из расчета 1 день нахождения под стражей за 2 дня лишения свободы. 

Под стражей Садибеков находился около пяти месяцев. День за два. Получается, что больше половины срока он уже отсидел. Садибекова обвинили только в хулиганстве.

А вот его соседа по скамье подсудимых Кажмурата Аюпа признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности.

Сауле Литфуллина, судья Петропавловского городского суда:

— Ваши доводы, что вы телесных повреждений потерпевшему не наносили, являются несостоятельными. Судом установлено, что возникший между вами и потерпевшим конфликт из-за девушки, посетительницы заведения «Блюз», послужил причиной возникновения у вас умысла для причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего. В результате чего потерпевший скончался. 

Это преступление относят к категории тяжких. Максимальное наказание — 19 лет. Но суд приговорил Аюпа к 10 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности. При таком раскладе на свободу он выйдет уже в 35 лет. Кроме того, он обязан выплатить вдове 3 млн тенге моральной компенсации.

Виктория Трубникова, вдова:

— Добились, чего хотели. Аюпа посадили, этому мы рады. Садыбеков… ещё не знаем что будем с этим делать. Возможно, обжаловать. Ещё не думали об этом. Я считаю, что виноваты оба. Садибеков говорил, что он там не был вообще. Аюп утверждал, что просто уснул. 

У подсудимых будет 15 суток на обжалование приговора. Отмечу, также они могут просить об условно-досрочном или замене наказания на штраф или ограничение свободы.

 

 

Айгерим Мукашева

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