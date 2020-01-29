В центре глаза «Айна-көз» обновляют оборудование

Аппарат «Центорион». Это новейшая факомашина, аналогов которой в мире нет. С ее помощью катаракту теперь можно удалять через микроразрез, от 2,2 до 2,7 мм. По словам врачей, герметизируется он самостоятельно, поэтому такая хирургия называется бесшовной.

С помощью современного оборудования врачи проводят операции любой сложности. Так пациентам, которые, казалось, уже потеряли надежду видеть, полностью возвращают зрение.

Сергей Бородкин, врач-офтальмолог центра глаза «Айна-көз»:

— Преимущества данной машины в том, что она поддерживает внутриглазное давление без участия хирурга с помощью специальных растворов и специальных функций данного аппарата. Также существует у данной машины два вида ультразвука, который убирает плотные катаракты за счет меньшего воздействии ультразвука и быстрого времени действия данного аппарата.

Сама операция длится от 5 до 15 минут, в зависимости от ее сложности и состояния здоровья пациента. Сначала заливают специальный раствор для глаза, вставляют в машину специальную кассету и подключают рукоятку, которой убирают мутный хрусталик и имплантируют новый.

В центре глаза «Айна коз» с начала года уже провели около ста операций. Еще 20 запланированы на этой неделе. Вместе с подготовкой к операции в клинике пациенты находятся 4-5 дней.

Николая Зинина прооперировали сегодня утром, уже завтра его планируют выписать. По словам пенсионера, чувствует он себя отлично, говорит, слышал много хороших отзывов о врачах центра и новых методах лечения.

Николай Зинин, пациент центра глаза «Айна-көз»:

— Я наблюдаюсь здесь, в центре глаза, уже три года, первый диагноз поставили — сосудистое новообразование сетчатки, это очень опасное заболевание, но, благодаря стараниям и профессионализму Сергея Владимировича, остановили это и признали потом катаракту.

Сейчас в центре глаза ждут новый аппарат- «Вирион». Он позволит увеличить точность и эффективность планирования и проведения операций.

Сергей Бородкин, врач-офтальмолог центра глаза «Айна-көз»:

— Данные аппараты в Казахстане стоят в институтах глазных болезней и по-моему только в Караганде, в нашем городе пока нет такого аппарата, только у нас.

Подобные операции проводят здесь как в рамках ОСМС , так и платно. У вторых есть возможность выбирать, каким будет хрусталик — моно или -мульти факальным. Разница здесь не только в используемых материалах, но и в том, как будут видеть пациенты.

Ведь одни хорошо ориентируются только вдаль, другие — вблизи. Он повлияет на стоимость операции. Но, вне зависимости от выбор,а каждый пациент клиники выйдет счастливым, потому что сможет увидеть родные лица и мир во всех его цветах.

Алёна Хан