На базе ресурсного центра «Петропавловск BiLimlab» открылись курсы для студентов-выпускников СКУ им. М.Козыбаева и высшего колледжа им. М.Жумабаева.

Это стало возможным, благодаря заключенному меморандуму между учебными заведениями и областным управлением образования. Будущих педагогов будут готовить к работе на платформе «Bilimland».

В регионе по этой инновационной программе работают 5 лет. Такой проект повысит доступ к цифровым ресурсам. Здесь все адаптировано к обновленной программе образования.

Студенты смогут усовершенствовать свои навыки в использовании информационно-коммуникационных технологий. Напомним, ресурсный центр открыли в ноябре прошлого года. Обучение в нем прошли уже 219 учителей.

Гульмира Каримова, руководитель управления образования СКО:

— Начиная с января месяца, первое полугодие 2020 года будет проводиться подготовительная работа со всеми педагогическими специальностями. Кроме этого будет проводится курсовая переподготовка. Именно разработка и заполнение «Кundelik». Особенности обновленного содержания.

Анастасия Остертак