Школьник из Петропавловска изобрел прибор для проверки качества продуктов

Карл Линней, Александр Флеминг — на этих известных биологов равняется 17-летний Наби Гали. Идея создать интересный, и что немаловажно, полезный проект, юноше пришла полгода назад. Посоветовавшись с учителем биологии, приступил к разработке устройства для проверки качества продуктов.

За предмет исследования взял молоко. Пробирки, колбы.. лаборатория юного биолога развернулась в классе биотехнологий. Опыты проводит в свободное от уроков время.

Наби Гали, студент Назарбаев интеллектуальной школы:

— Сейчас вы видите биоиндикатор. У испортившихся продуктов он меняет цвет на фиолетовый в течение 5-7 минут. Меняется уровень ph. С его помощью мы можем проверить срок годности любого продукта, но пока эксперименты проводим только на жидкой пищевой продукции.

В дальнейшем в ход пойдут и твердые продукты. Овощи, фрукты, мясо… Для этого биоиндикатор нужно поместить в специальный носитель.

Наби Гали, студент Назарбаев интеллектуальной школы:

— Провести такой опыт можно и дома. Нужно только найти источник антоциана. Это растительный пигмент, окрашивающий овощи и фрукты в яркие цвета. Его мы и используем в своём проекте.

Сейчас юный исследователь вместе со своим научным руководителем дорабатывают проект. Далее его нужно защитить и получить на него патент. Возможно, им заинтересуются местные товаропроизводители.

Садат Демеубаев, учитель биотехнологии Назарбаев интеллектуальной школы:

— Я детям предлагаю проекты, которые можно применить в обыденной жизни. У проекта должна быть фактическая значимость. Считаю, если детям предложить коммерческий продукт, на котором можно заработать, то ребёнок заинтересуется.

Время на исправление недостатков еще есть, довести начатое дело до конца одиннадцатиклассник хочет в ближайшее время. В следующем году он планирует поступить в зарубежный вуз.

Айгерим Муканова