Акция «Безопасный школьный автобус» прошла в Бесколе

Классный час идет в форме вопрос-ответ. Детям рассказывают о дорожных знаках. Многие из них школьники видели, но есть и такие, о которых узнают впервые.

Гульден Рахметова — учащаяся школы-лицея «Парасат», Кызылжарский район

— Мы сейчас проходим дорожные знаки. Я очень многие дорожные знаки узнала: например, дорожные знаки про поезда и про остановки. А также дорожные знаки, где можно останавливаться, где можно ходить, где можно отдохнуть. Я знала только о светофорах, пешеходных переходах, и знак, где нельзя сворачивать резко.

В школе-лицее «Парасат» обучаются почти 500 ребят. Пятая часть из них живет на окраине Бесколя. Кто-то добирается до школы самостоятельно, кого-то привозят родители, есть и такие, кто пользуется школьным автобусом.

Сагат Елеукина, директор школы-лицея «Парасат», Кызылжарский район

— У нас очень хороший автобус. Никогда еще ни дети, ни родители на него не жаловались. Рассчитан он на 25 — 37 человек. Каждый день в школу на нем дети приезжают. Когда по 32 ребенка, когда по 34. К 8 часам утра, как положено, дети добираются на занятия.

Вместе с педагогами о правилах поведения по дороге в школу детям напоминают и полицейские. Стражи порядка проводят инструктаж с водителями, проверяют техническое состояние транспорта.

Азамат Жамуков, старший инспектор по особым поручениям ДП СКО:

— В рамках своей компетенции проверили автобус, занимающийся подвозом детей в школу. Проверили техническое состояние транспорта, средств пожаротушения, а также оказания первой медицинской помощи. Также с водителем была проведена профилактическая беседа по недопущению нарушения правил дорожного движения.

Уроки закончились. Друг за другом они усаживаются на пассажирские места и готовы отправляться в путь.

Школьники:

— Мне очень нравится ездить на этом автобусе. Хороший, добрый водитель. Всегда мы можем тут с друзьями поиграть, посмеяться. Всегда очень тепло.

— Не помню, чтобы хоть раз автобус опаздывал. Всегда на остановку приходит вовремя. Да и когда домой из школы собираемся, тоже долго не ждем.

В области почти 1200 детей пользуются услугами школьных автобусов. Всего 125 единиц автотранспорта. В ходе акции «Безопасный школьный автобус» специалисты проверят техническое состояние каждого из них .

Анжелика Сычева