В Казахстане ввели в обращение монету номиналом 200 тенге

Новости МТРК

21:17 28 Января 2020

Отчеканили и пустили в оборот. Монету в 200 тенге Национальный банк выпустил 28 января. До этого времени была только бумажная версия. По своему дизайну она напоминает монеты номиналом 50 и 100 тенге, однако все же отличается — формой, весом и размером.

Абай АЛЬЖАНОВ — корреспондент

— Если сравнить с банкнотой, то монета выглядит компактнее. Выполнена она из сплавов меди, цинка, никеля и олова. На оборотной стороне монеты изображен герб Казахстана, а по окружности — надпись QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY. На лицевой — цифра «200». В регионе эта монета пока единственная, но уже скоро появится в кошельке у каждого североказахстанца.

Мейрам Мамбетов, руководитель отдела СКФ РГУ «Национальный банк РК»

— У бумажных купюр 2006 года номиналом 200 тенге срок хождения 1,5 — 2 года. Металлическая монета устойчивая, и ее срок хождения 15-20 лет в обороте. Дизайн монеты выполнен в соответствии с концепцией, утвержденной приказом президента РК от 12 декабря 2018 года. 

Мы показали образец новой монеты североказахстанцам. Ее дизайн пришелся по вкусу всем респондентам.

Североказахстанцы:

— Очень красивая монета. Напоминает монету 100 тенге, однако цвета, наоборот, расположены

— 200-ки уже совсем превратились в не очень хорошую бумагу.

— Дизайн красивый, но как теперь терминалами пользоваться? Бумажных купюр не осталось совсем.

Специалисты заверяют, бумажная версия 200 тенге, по-прежнему остается платежным средством и изымать из оборота в ближайшее время ее не планируют.

 

 

Абай Альжанов

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