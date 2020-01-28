Свыше 20 североказахстанских чиновников — в СИЗО

Колючая проволока и небо «в клеточку». Атмосфера неволи красочнее любых слов и объяснений. Немного постояв у входа, 22 чиновника всё же переступают порог изолятора, чтобы узнать, какова жизнь по ту сторону высокого забора.

К слову, некоторые их экс -коллеги прочувствовали это слишком хорошо. Взятки, мошенничество, использование служебного положения в личных целях. Возможно, тем, кто оказался нечист на руку, как раз такая экскурсия и нужна была… в своё время.

3-разовое питание, восьмичасовой сон, прогулка на свежем воздухе. До полутора часов, раз в день. Зато времени подумать целый вагон и вспомнить. О тёплой постели и ужине в кругу семьи.

Большая часть экскурсии для руководителей управлений проходила в тишине. Видимо, настолько впечатлила атмосфера. Серость, холод, железные замки и колючая проволока на каждом шагу. У представителей госорганов, видимо, даже слов не нашлось описать эмоции. Ещё бы, ведь не прогулка по музею.

Тимур Султангазиев, руководитель управления здравоохранения СКО:

— Ощущения, конечно, абсолютно не положительные. Я думаю, Нац бюро правильно делает, что показывает для профилактики изоляторы. Если имеются госслужащие, у которых есть мотивация или мысли, чтобы сразу это всё пресечь на корню. У нас больше 30 мед организаций. С учётом сегодняшнего опыта будет дополнительно донесено до первых руководителей о неотвратимости законодательства и наказания.

Такую экскурсию провели по инициативе главы региона, и действует она намного эффективнее лекций и заседаний, говорят специалисты. Тем более, после очередного коррупционного скандала.

Снова взятка, снова ГАСК. Подозревают руководителей управления и одного из отделов. Обвинения выдвинули по двум эпизодам на общую сумму 650 тысяч тенге. Ведётся досудебное расследование. Оба подозреваемых вину признали.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Полностью задокументирована коррупционная схема руководства учреждения. 24 января возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в систематическом получении взяток в значительных размерах за действия, входящие в их служебные полномочия. В отношении руководителя выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Окончательное решение о степени их виновности будет вынесено судом.

Прославились и экс-руководители ГАСК. Только не заслугами, а резонансными делами. Марат Аблаев брал деньги за аттестат эксперта технадзора. На экзамен приходили подставные лица. Но преступную схему раскрыли.

Ещё одного предшественника — Валерия Затая — поймали на взятке в полторы тысячи долларов. А последний руководитель в этом кресле и года не просидел. Сейчас его дело придают максимальной огласке, чтобы другим неповадно было. После наглядного примера экс-коллег мало кто рискнёт сменить костюм на тюремную робу.

Айгерим Мукашева