Состязания на первенство регионального командования «Орталық» проходят в СКО

В программе спартакиады — подтягивания на турниках, лыжные гонки, гиревой спорт. В первый день турнира проходят соревнования по стрельбе из пневматичекой винтовки.

Айгерим Муканова, корреспондент:

— Чтобы выбить максимальные 100 баллов, военнослужащим за 20 минут нужно попасть в центр 10 мишеней на расстоянии 10 метров.

Берик Абильмажинов по результатам стрельбы в 73 балла занимает второе место турнирной таблицы. Работать военным начал в 2013 году, до этого семь лет проработал социальным педагогом в школе. Спорт интересовал всегда, участвовать в зимним президентским многоборье начал сразу же, как приступил к службе.

Берик Абильмажинов, сержант взвода ВЧ 6637 г.Петропавловска:

— Четвёртый год как я выступаю за войска, занимал передовые места, вторые и третьи. Тогда защитил титул КМС. Поездки в командировки на соревнования — это самые хорошие моменты. Команда сплачивается, все вместе едем, боремся.

Женис Жайлыбаев приехал из Караганды. Выбил в стрельбе 74 балла. 26-летний военнослужащий спортом занимается со школьной скамьи. Не забыл о нём и во время обучения в Петропавловском институте Национальной Гвардии, который закончил в 2015. С детства мечтал стать офицером, рад возможности совмещать работу и спорт.

Женис Жайлыбаев, начальник отделения физической подготовки и спорта ВЧ 5451 г. Караганда:

— Я выступаю с 2014 года, тогда я стал чемпионом по данному виду спорта. Выступаю каждый год, так же привожу команды для участия. В данном виде спорта меня больше всего привлекает лыжная подготовка, бег на лыжах и также стрельба из воздушки. Проверяется качество твоей нервной системы и подготовленность к данному виду спорта.

В зимнем президентском многоборье участвуют 64 спортсмена. Всего 8 команд. Военные приехали из из Караганды, Кокшетау и Костаная. По итогам спартакиады лучшие отправятся на республиканский этап.

Роман Гришманов, начальник отделения физической подготовки и спорта регионального командования «Орталык»:

— С 17 по 21 февраля у нас будет проводиться первенство национальной гвардии РК. В данных соревнованиях примут участие сборные команд регионального командования «Шыгыс», «Онтустик», «Батыс», военный институт национальной гвардии и сборная команды 6573 города Нур-Султан.

Соревнования продлятся три дня. Стоит отметить, в прошлом году лидерами спартакиады стали военнослужащие из Караганды и Кокшетау.

Айгерим Муканова