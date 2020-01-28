Потребители и монополисты: актуальный диалог

А не переплачиваем ли мы за электроэнергию? С таким вопросом от жителей одного из домов по улице Жалела Кизатова Гульнара Серикова обратилась к монополистам. На их многоэтажке установлен общедомовой прибор учета, который фиксирует не только данные живущих в ней петропавловцев, но и магазинов, расположенных на первых этажах.

Гульнара Серикова, жительница г. Петропавловска:

— Многие супермаркеты сейчас открылись, и меня волновало, как мы, простые потребители, оплачиваем электроэнергию. На наше усмотрение юридические лица больше потребляют, хотелось бы узнать как, по каким тарифам она распределяется между нами — жильцами. Мы не должны платить наравне с ними.

И это абсолютно верно, ответила Гульнаре Сериковой специалист ТОО «Севказэнергосбыт». Свои расходы на электричество частник целиком и полностью оплачивает самостоятельно, так же, как и бытовые потребители.

Галина Литвиненко, начальник управления реализации ТОО «Севказэнергосбыт»:

— Если юридическое лицо, не бытовой потребитель, подключен из под данного прибора учета, при расчетах мы его обязательно учитываем. Высчитывается его расход за месяц, расход приборов учета всех жильцов, включая расчеты посредников и начисление этих магазинов. Все это отнимается от общего объема прибора учета и уже разница итоговая выставляется потребителю.

У Людмилы Семенченко тоже был вопрос, связанный с «умными» приборами учета, установленными около 3 лет назад. Женщина живет не в благоустроенном, а частном доме.

Людмила Семенченко, жительница г.Петропавловск:

— У нас иногда ходит контролер, иногда нет. Или необязательно, чтобы контролер данные снимал?

Речь идет о дистанционных приборах учета, объяснил заместитель генерального директора АО «СК РЭК». Таких в областном центре за последние 5 лет установили порядка 30 тысяч. Для снятия показаний с таких счетчиков контролеры не нужны.

Евгений Политкин, заместитель генерального директора АО «СК РЭК»:

— Это счетчики нового поколения, счетчики электронные. Их первоначальное предназначение — электронная передача данных нам на сервер, она исключает человеческий фактор, при съеме данных контролерами. Мы контрольно периодически, раз в 3-4 месяца посещаем потребителя, проверяем все ли там нормально подключено, нет ли повреждений.

Квитанции за коммунальные услуги, как выяснилось, тоже вызывают у петропавловцев немало вопросов. Отец Елены Севловой — пенсионер. Он даже в очках не может разглядеть номер call-центра некоторых монополистов, а потому многие его вопросы остаются без ответа.

Елена Севлова, жительница г.Петропавловск:

— Он меня спрашивает, как позвонить, для них это непонятно. В «Горгазе» есть, в «Кызылжар су» есть телефон для справок, просто человек позвонит, узнает по приборам учета, по начислениям.

ТОО «Севказэнергосбыт», которое занимается составлением и распечаткой квитанций, обещало сделать шрифт контактных номеров в них более крупным. Кому-то счета за коммуналку приходят с большим опозданием, а еще в квитанциях за прошлый месяц по какой-то причине многие горожане не нашли отдельную графу «Казахтелекома».

Мария Иванова, начальник управления сбыта ТОО «Севказэнергосбыт»:

— Они с нами отказались заключать договор, но теперь с первого февраля мы с ними возобновляем отношения, и теперь они снова появятся в квитанции.

Всего в этот день за консультацией к монополистам обратились порядка 10 человек. Общественный прием специалисты проводят каждый месяц, причем как в городе, так и в районах области.

Дарья Пышмынцева