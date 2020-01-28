Полицейские Петропавловска помогают убирать снег пенсионерам

Правоохранительные органы

20:36 28 Января 2020

В первую очередь следователи и дознаватели управления полиции убирали снег во дворах тех, кто в этом нуждается больше всего и не может избавиться от сугробов самостоятельно. В свободное от дежурства время они навестили одиноких и пожилых людей.

Побывали в гостях у 91-летней вдовы ветерана Великой Отечественной войны Анны Милютиной. Как говорят сами полицейские, социальная составляющая — неотъемлемая часть их работы. Также стражи порядка помогли очистить от снега территорию детского сада «Айголек» и жителям Рабочего поселка.

В прошлом году они уже были здесь, тогда очистили двор дома семьи Амреновых. По ходу стражи порядка расспрашивают население о других одиноко проживающих людях в округе, чтобы прийти и помочь.

 

Алена Хан

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