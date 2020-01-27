В областном музее открылась выставка, посвященная жертвам Холокоста

«Мальчик в полосатой пижаме» — одна из картин о лагере времен Холокоста, которую хорошо знают люди самых разных поколений. Но, чтобы хорошо понять и прочувствовать тяготы того чудовищного времени, звуковое и видеосопровождение необязательны.

Достаточно хотя бы раз взглянуть на фотографии напуганных, изможденных, лишенных веры в завтрашний день людей, которые оказались запертыми вдали от дома в «фабриках смерти».

Алексей Коробченко, советник Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в РК:

— Мы открываем в Петропавловске выставку, посвященную Холокосту. Это фото, всевозможные архивные документы. Именно сегодня 75 лет назад 27 января Советская армия освободила Освенцим — известный лагерь смерти.

Около 6 шести млн евреев погибли в лагерях от рук нацистов. Повторение таких событий в наше мирное время непозволительно и недопустимо, — отметил председатель североказахстанского еврейского этнокультурного центра Рашбиль Евдаев.

Рашбиль Евдаев, председатель североказахстанского еврейского этнокультурного центра:

— Это исторический факт, его народ будет помнить, наши дети и внуки будут помнить. Я думаю, такое больше никогда не повторится.

Стереть евреев с лица земли — такую задачу ставили перед собой нацисты. В Освенциме, Треблинке, Белжеце и других лагерях находились целые семьи. В годы войны немцы не жалели ни женщин, ни детей.

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— И вот люди снова воюют друг с другом и никогда не бывает иначе. Пока люди живут и дышат, они должны постоянно ссориться, и как только наступает мир, они опять ищут ссоры. Небольшой отрывок из произведения Анны Франк «Убежище. Дневник в письмах», наверное, любого заставит задуматься. Эта маленькая еврейская девочка умерла от тифа в одном из лагерей, оставив после себя записи о днях, проведенных в заточении. Всего за годы второй мировой нацисты уничтожили 1.5 млн детей. Их жизнь оборвалась, не успев толком начаться.

Российскую выставку уже увидели приблизительно в 20 странах мира. Петропавловск стал первым городом Казахстана, в который ее привезли из соседнего государства.

Дарья Пышмынцева