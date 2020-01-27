Снова взятка, снова ГАСК

Новости МТРК, Общество

22:24 27 Января 2020

Антикоррупционная служба области ведёт расследование в отношении руководителя местного управления государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования.

Подозревают в коррупционном преступлении и его подчинённого — руководителя отдела. Обвинения выдвинули по двум эпизодам на общую сумму 650 тысяч тенге. Ведётся досудебное расследование. Оба подозреваемых вину признали.

Нурлан Жахин, первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по СКО:

— Полностью задокументированная коррупционная схема руководства учреждения. 24 января возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в систематическом получении взяток в значительных размерах за действия, входящие в их служебные полномочия.
В отношении руководителя выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Окончательное решение о степени их виновности будет вынесено судом. 

 

 

Айгерим Мукашева

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