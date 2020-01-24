В районе Береке теперь есть новая общественная баня

«Береке» находится на окраине Петропавловска. За последние несколько лет микрорайон заметно преобразился. Здесь строят школы, возводят многоэтажки дома, открываются супермаркеты. Население растет, а вместе с этим и потребность в общественной бане. Её открытия здесь ждали. Пётр Ширин — любитель со стажем — оказался в числе первых посетителей.

Пётр Ширин, житель г. Петропавловска:

— На прошлой неделе пришел на разведку, а потом в четверг уже пришел, попарился, сегодня второй раз, хорошая банька, чистенькая, свеженькая, тепло, уютно, мне нравится.

Объект построил предприниматель Бауыржан Жамантаев. До этого 10 лет занимался животноводством в Жамбылском районе. Переехав в Петропавловск, решил открыть свое дело. Баня рассчитана на 60 человек. По 30 мест в женском зале и столько же в мужском.

Пока здесь есть только парилка и массажный кабинет. На втором этаже предприниматель планирует открыть залы, где будут делать обертывание, пилинг, установят фитобочки, а еще возьмут на работу парикмахера и мастера ногтевого сервиса.

Бауыржан Жамантаев, предприниматель:

— Я не задумывался, что построю баню, а просто мне захотелось, пока есть силы и возможности, сделать доброе дело, самому себя занять и открыть новые рабочие места. Здесь у меня работают 10 человек сейчас.

Идею подсказали в филиале фонда «Даму». По программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства он получил кредит 10 млн тенге под 6% на три года. Добавил свои 20 млн и построил общественную баню. Для тех, кто хочет открыть свое дело, в фонде всегда могут предложить выгодные условия.

Арман Менжесаров, главный менеджер АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по СКО:

— По данным средствам было профинансировано 57 проектов, средства полностью освоены. По данной программе были профинансированы отрасли – обрабатывающая промышленность, транспорт, услуги и здравоохранение.

На 2020-й год в рамках программы «Енбек» на кредитование североказахстанских проектов по линии фонда «Даму» выделят чуть больше 550 млн тенге.

Алена Хан