В районе Береке теперь есть новая общественная баня

Строительство, Бизнес и экономика

19:57 24 Января 2020

«Береке» находится на окраине Петропавловска. За последние несколько лет микрорайон заметно преобразился. Здесь строят школы, возводят многоэтажки дома, открываются супермаркеты. Население растет, а вместе с этим и потребность в общественной бане. Её открытия здесь ждали. Пётр Ширин — любитель со стажем — оказался в числе первых посетителей.

Пётр Ширин, житель г. Петропавловска:

— На прошлой неделе пришел на разведку, а потом в четверг уже пришел, попарился, сегодня второй раз, хорошая банька, чистенькая, свеженькая, тепло, уютно, мне нравится.

Объект построил предприниматель Бауыржан Жамантаев. До этого 10 лет занимался животноводством в Жамбылском районе. Переехав в Петропавловск, решил открыть свое дело. Баня рассчитана на 60 человек. По 30 мест в женском зале и столько же в мужском.

Пока здесь есть только парилка и массажный кабинет. На втором этаже предприниматель планирует открыть залы, где будут делать обертывание, пилинг, установят фитобочки, а еще возьмут на работу парикмахера и мастера ногтевого сервиса.

Бауыржан Жамантаев, предприниматель:

— Я не задумывался, что построю баню, а просто мне захотелось, пока есть силы и возможности, сделать доброе дело, самому себя занять и открыть новые рабочие места. Здесь у меня работают 10 человек сейчас.

Идею подсказали в филиале фонда «Даму». По программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства он получил кредит 10 млн тенге под 6% на три года. Добавил свои 20 млн и построил общественную баню. Для тех, кто хочет открыть свое дело, в фонде всегда могут предложить выгодные условия.

Арман Менжесаров, главный менеджер АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по СКО:

— По данным средствам было профинансировано 57 проектов, средства полностью освоены. По данной программе были профинансированы отрасли – обрабатывающая промышленность, транспорт, услуги и здравоохранение.

На 2020-й год в рамках программы «Енбек» на кредитование североказахстанских проектов по линии фонда «Даму» выделят чуть больше 550 млн тенге.

 

 

Алена Хан

Читайте также

Семья из Явленки Есильского района занялась бизнесом
Строить стали больше в Петропавловске
Взаимная торговля СКО со странами ЕЭС превысила $ 322 млн
Отстоять интересы бизнеса смогут профессионалы