В Петропавловске начали бесплатно проводить дорогостоящие процедуры

Сергей Чиж пришел в медицинский диагностический центр в 10 утра. Через несколько минут его пригласят на процедуру. Он будет проходить магнитно-резонансную томографию.

Мужчину больше 10 лет мучают боли в поясничном отделе позвоночника. Пил обезболивающие, делал растирания, но лечением не занимался, как и диагностикой. Говорит, — то времени не было, то средств.

Сергей Чиж, житель г.Петропавловска:

— Я пришел к врачу — невропатологу в первую советскую поликлинику. Часто туда обращаюсь весной и осенью. Спросил, если у меня страховка, сказали, что есть. Доктор написал мне направление. Работаю я в строительной фирме по госпрограмме. Страховку оплачивает работодатель.

В диагностическая клинике, в который Сергей проходит процедуру, еще в начале года заключила договор о сотрудничестве с несколькими медицинскими учреждениями города и области. Правда, сейчас в рамках пакета ОСМС можно сделать только МРТ, но уже ко второй половине года клиника закупит новое оборудование.

Станислав Гиричев, главный врач диагностической клиники :

— Сегодня вот уже пошли первые пациенты. Мы планируем установить компьютерный томограф, который делает 64 среза. Также будем оказывать эти услуги в рамках осмс. В планах также во второй половине года установить второй магнитно-резонансный томограф закрытого типа. В нашей клинике в данный момент проходят МРТ головного мозга, позвоночника, суставов, малого таза.

Получить медицинские услуги в рамках пакета ОСМС может любой казахстанец. До начала апреля все граждане считаются условно зачисленными в системе. Это сделано для того, чтобы все граждане страны успели застраховаться.

Карлыгаш Ильясова, главный эксперт отдела по информированию населения и рассмотрению обращений СКОФ НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— С внедрением ОСМС многие дорогостоящие исследование, лабораторные исследования, консультативно-диагностическая помощь, например, как КТ, МРТ, УФА, они стали бесплатными для застрахованных граждан. На сегодняшний день в фонде ОСМС работают 40 поставщиков, заключены договоры. Кроме того, МРТ и КТ у нас по области оказывают 3 медорганизации «Веснет ТАЛГАР», ТОО «Medical Forte», КГП на ПХВ «Областная больница.

Сейчас в СКО застрахованы 477 тысяч человек — это 86% от общего числа населения. Областного фонд медицинского страхования составляет около 6 млрд тенге.

Анжелика Сычева