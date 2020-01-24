Двух водителей — наркоманов задержали полицейские СКО

Полицейские обратили внимание на странное поведение прохожего во время ночного патрулирования улиц. Покачивающийся мужчина еле стоял на ногах возле машины, после сел за руль. Стражи порядка подъехали к водителю.

С места он не успел тронуться или просто не смог. У него не было при себе документов. На вопросы полицейских 38-летний мужчина не мог ответить, казалось, вот-вот заснет за рулем.

Как показало освидетельствование, он был в наркотическом опьянении. Если полицейские вовремя не задержали нарушителя, чем бы закончилась его ночная поездка, страшно представить. Но у него будет время подумать о содеянном.

Мурат Исмаилов, командир взвода батальона патрульной полиции УП г.Петропавловска:

— По базе выявлено, что данный водитель не получал водительского удостоверения. Был составлен адмпротокол. Ему грозит до 20 суток административного ареста.

Аналогичный случай произошел днем позже. В поле зрения стражей порядка попал еще один водитель. Его машину остановили из-за нечитаемых номерных знаков.

Мурат Исмаилов, командир взвода батальона патрульной полиции УП г.Петропавловска:

— 23 января на пересечении улиц Интернациональная — Пушкина был остановлен авто Volkswagen под управлением жителя Петропавловска, который также находился в состоянии наркотического опьянения. При досмотре у него были изъяты: препарат трамадол и один шприц.

Теперь эти водители сядут за руль нескоро. По новому законодательству их могут лишить прав сроком до 7 лет. Тех, кто повторно преступит закон, рискуют отправиться в решетку на 5 лет, либо заплатить штраф до 13 миллионов тенге и пожизненно лишиться права управлять автомобилем.

Анжелика Сычева