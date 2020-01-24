СКО — хороший пример для других зерносеющих областей, — А.Мамин

Новости МТРК

21:18 24 Января 2020

Лучшие в стране! Сегодня в столице прошло расширенное заседание правительства с участием президента страны Касым-Жомарта Токаева. Одной из главных тем стало подведение итогов социально-экономического развития республики за 2019 год.

В своем докладе Премьер-министр Аскар Мамин назвал Северо-Казахстанскую область одним из лидеров по росту экономики. По его словам, регион является хорошим примером для других зерносеющих областей.

У нас реализуется проект по глубокой переработке пшеницы. Мощности планируется увеличить. В течение трех лет объемы переработки зерна вырастут с 20 до 90 процентов.

Кроме того, глава Кабмина рассказал, что в Петропавловске в этом году приступят к реализации масштабного проекта в сфере здравоохранения. С участием турецких инвесторов начнется строительство современной многопрофильной больницы, отвечающей всем мировым стандартам.

 

 

Алена Хан

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