«Жилстройсбербанк» меняет правила

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Вопрос, не дающий покоя тысячам казахстанцев, которые копят на квадратные метры в «Жилстройсбербанке». Кто из его вкладчиков, на каких условиях, в какой очередности может в этом году рассчитывать на квартиры в новостройках? За ответами на эти вопросы больше недели назад мы обратились в североказахстанский филиал «Жилстроя». Официальный комментарий его специалисты тогда не дали, пообещали связаться с нами, как только получат разрешение в столице.

Эта запись прямого эфира, который шел 22 января на официальном сайте филиала «Жилстройсбербанка». Ответ из главного города страны местным специалистам все-таки пришел. Узнали мы его вместе с участниками первой отчетной встречи главы города. Там прозвучало много вопросов об изменениях работы финансового института.

Североказахстанцы:

— С 1 января 2020-го убрали возможность участвовать обычным вкладчикам «Жилстроя».

— Я на той неделе ходила в акимат. Там сказали: социально уязвимые, матери-одиночки, многодетные матери. А те, кто вкладывали деньги, баллы годами набирали, им что делать?

— Я на свое имя открывал пять лет назад вклад, я являюсь работником, не очередником МИО, 5 лет копил баллы, деньги.

Вкладчики недоумевают, почему их не поставили в известность? Благодаря распиаренной на всю страну кампании, «Жилстрой» из года в год привлекал всё больше клиентов — они несли деньги, копили и надеялись приобрести новые квартиры.

Сайран Тлеужанов пятый год откладывает деньги на квартиру. На счету в Жилстройсбербанке у него уже накоплена половина суммы. Но сможет ли он получить желанные квадратные метры по льготной цене?

Сайран Тлеужанов, житель г.Петропавловска:

— Я хочу у вас прокредитоваться по программе, где 140 тысяч за квадратный метр. Сказали, что в первую очередь, социально-уязвимые слои пойдут, а мы уходим на второй план. Это очередь может и не кончиться для нас.

Рустам Сералиев, лидер-консультант СКОФ АО «Жилстройсбербанк Казахстана»

— Будет проводиться только первичный прием документов для очередников МИО, затем оставшиеся квартиры будут реализованы среди всех вкладчиков банка. Вы заходите на портал «Баспана.кз», выбираете определенный дом, выбираете, какую квартиру хотите, и напрямую бронируете. Здесь можно возразить, что может квартиры не остаться, мы смотрим на прошлую практику, то у нас всегда остаются квартиры.

Так как не все вкладчики, относящиеся к очередникам местных исполнительных органов, в положенный срок могут накопить необходимую сумму для покупки квадратных метров. Но если на первичном рынке жилья все разберут, что, по словам специалистов Жилстроя, маловероятно, или по какой-либо причине вкладчики не успеют забронировать квартиру, придется искать в старых домах.

Рустам Сералиев, лидер-консультант СКОФ АО «Жилстройсбербанк Казахстана»

— Еще дополнительный момент, что по вторичному рынку можно купить готовый депозит методом онлайн-уступки, т.е. вы можете купить чей-то счет, того, кто давно копил и у него уже необходимые баллы и вознаграждения есть, по его счету прокредитоваться. Мы ведем сейчас переговоры по поводу работы в программе 7-20-25. Сейчас, как все это официально будет, мы объявим.

Глава города внимательно выслушал все доводы и предложил свое решение этого вопроса.

Болат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Необходимо обратиться к депутатам, недовольных изменениями очень много, их позиция должны быть услышана.

Дарья Пышмынцева