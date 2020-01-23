Здоровое будущее без лишнего веса

Учащиеся:

— Я стал более активным. Стал лучше заниматься спортом. Умственная активность повысилась намного. С 4 на 5 поднимаюсь.

— Я стала меньше болеть. Уверенности прибавилось, потому что кожа стала более красивой.

Учащиеся 14-ой школы наперебой хвастают достижениями. С 1 сентября они пообещали себе не только прилежно учиться и не прогуливать уроки, но и соблюдать принципы здорового питания. Чипсы и хот-доги заменили на свежие фрукты и овощи. Никакой газировки и фаст-фуда.

Марина Коваленко, социальный педагог СШ №14:

— В нашей школе на данный момент стало модно питаться правильно. Раньше в пересменку у нас стоял стойкий запах кириешек и чипсов, сейчас этого запаха нет.

А каждую субботу ученики, педагоги и техперсонал вместе отправляются кататься на лыжах или устраивают соревнования в спортзале. Мальчишки и девчонки правильного образа жизни сами придерживаются, так ещё мам и пап приобщают.

Ольга Попова, председатель родительского комитета СШ №14:

— Обязуем родителей наших быть на стороне детей. Не делать так, что ребенок кушает овощи, фрукты, а мамы, папы — фаст-фуды и всё остальное, что противоречит принципу здорового питания.

Есть в школе и особая группа. В ней порядка 20 детей, у которых избыточный вес. Сейчас идёт собрание с медиками. Проект проходит под их пристальным вниманием. Консультируют главные врачи областной и детской больниц.

Зарина Кайыржанова внимательно слушает и записывает все рекомендации. Её сын Бахтияр учится в 7-ом классе и уже весит 80 кг. Проблемы со здоровьем не давали мальчику заниматься спортом, да и питание было далеко не правильным. Отсюда и лишние килограммы, рассказывает мама Бахтияра.

Зарина Кайыржанова:

— Комплексовал из-за лишнего веса, потому что тяжело ходить. Одышка постоянно. Он начинает бежать и задыхается, с него десять потов сошло. Мы надеемся и стремимся, чтобы избавиться от лишнего веса. Раньше у него ожирение было, сейчас мы перешли на пункт ниже. Сейчас у нас избыточный вес.

Ребята прошли полное медицинское обследование, на основе которого каждому индивидуально прописали рацион питания и физическую нагрузку. А чтобы зафиксировать все изменения, школа разработала вот такие дневники здоровья.

Марина Коваленко, социальный педагог СШ №14:

— Заносятся начальные показания, с которыми ребенок начал работу в программе. И в дальнейшем все его наблюдения. Ежемесячно заносятся контрольные показания. В этом же дневнике записываются рекомендации по ЗОЖ.

Не соревнование — кто больше похудеет, а воспитание правильного отношения к себе и своему рациону. Это главная цель проекта. И спешить здесь некуда. Ребят ждет не спринт, а марафон, где нужны сила воли, мотивация и поддержка близких.

Как известно, самое сложное — начать, но эти ребята уже победители. Побороли лень и старые привычки. Впереди здоровое будущее без лишнего веса.

Айгерим Мукашева