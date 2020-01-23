В Петропавловске прикрыта работа подпольного казино

В разработке игорное заведение находилось два месяца. Нелегальный бизнес развернули в подвале одного из гостиничных комплексов Петропавловска. Во время, когда туда нагрянули спецслужбы, в заведении находились 22 игрока.

В ходе обыска там изъяли более миллиона тенге, 22 сотовых телефона, два покерных стола, карты и игральные фишки. Известно также, что любителей рулетки запускали в помещение по специальной системе.

Играли только постоянные клиенты. Каждому из задержанных грозит штраф в размере 200 МРП — это больше 500 тысяч тенге. Гораздо больше придется отдать организаторам нелегального бизнеса — до 13 млн. Напомню, в 2007 в стране приняли Закон «Об игорном бизнесе».

В нём прописали, что игровые заведения могут работать только в двух курортах — Боровом и Капчагае. За последние пять лет в Северном Казахстане прикрыли четыре нелегальных казино, предыдущий случай был в 2017 году.

Виктория Пивоварова, руководитель управления департамента экономических расследований по СКО:

— В действиях лиц, организовавших незаконный игорный бизнес, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного пунктом два части два УК РК. В настоящее время проводится досудебное расследование. Санкция статьи 307 части второй предусматривает наказание в виде штрафа до 5000 МРП или лишение свободы до пяти лет.

Айгерим Муканова