На празднование 175-летия Абая Кунанбаева выделили Т3 млрд

В столице 21 января официально дали старт празднованию юбилейного года — 175-летия Абая Кунанбаева. По поручению президента мероприятия проходят по всей стране. На проведение торжеств из бюджета Казахстана выделили 3 млрд тенге.

В течение года в республике планируют провести более 500 мероприятий на международном, республиканском и региональных уровнях. Будут организованы научно-практические конференции, абаевские чтения.

На иностранные языки переведут книги и статьи великого просветителя, в свет выйдет новый художественный фильм «Абай». Изучение его трудов — важная задача культурного развития современного общества, считают североказахстанцы.

Дильбара Бегалина, учитель истории Назарбаев интеллектуальной школы:

— Абай Кунанбаев — это великий человек , который занимает очень важное место в истории народа Казахстана. У каждого народа есть свой учитель: Китай гордится Конфуцием, греки- Сократом и Аристотелем. А мы гордимся Абаем. То, что в своих писаниях назидал великий поэт, для нас — это как руководство к жизни. Ведь в его философских мышлениях любой сможет найти для себя ответы на все вопросы. Очень приятно, что к его юбилею отнеслись так уважительно и ответственно.

Анжелика Сычева