Аким города провел первую отчетную встречу перед населением

Без трибуны и шпаргалок. Болат Жумабеков решил изменить привычный формат отчетных встреч перед петропавловцами. Градоначальник позаботился и о своем комфорте и выступал, сидя в кресле. Свой доклад представил в сжатой форме, исключив из него сложные термины и аббревиатуры. Все, кроме одной — СЭЗ.

Болат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Открытие свободной экономической зоны, возможно, для большинства кажется, что это не касается, но, на самом деле, очень даже касается. Что это нам даст, в первую очередь даст возможность привлекать инвестиции, это дает возможность открыть новые рабочие места и, соответственно, поступление налогов в местный бюджет.

«Компактный город», который растет. Говоря об увеличении показателей, Болат Жумабеков отдельно остановился на строительстве. Эта отрасль стала поводом для гордости в прошлом году.

В Петропавловске ввели в эксплуатацию более 153 тысяч квадратных метров жилья. Это на 4,5% больше, чем в 2018-м. Впереди 12 месяцев, чтобы поставить новый строительный рекорд.

А еще наладить диалог с петропавловцами, которые, последние несколько лет, буквально, взрывают социальные сети вопросами, связанными с благоустройством города. Почему-то после скандальных постов и публикаций, где их поддерживают лайками и комментариями, власти областного центра быстрее реагируют и начинают действовать.

С этого года городские интернет — ресурсы будут просматривать, и анализировать специалисты единого контакт центра iKOMEK.

Болат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Много жалоб повторяются, мы их видим. Не буду отрицать, достаточно было и тех случаев, когда специалист мог потерять зафиксированные данные, или записал их, но не передал коллегам, когда менял место работы. iKOMEK — это новый формат службы 109, с сильным аналитическим и диспетчерским отделом. Каждое обращение будет делиться на категории и вноситься в очередь. Такая система позволит решить множество проблем.

Например, в очереди на ремонт внутридворовых территорий в контакт- центре стоит почти 150 домов. Создан отдельный список ожидающих реконструкции ливневых канализаций, проведения освещения, установки детских площадок, разных видов ремонтных работ, в том числе и дорожных.

На эти цели в 2020-м выделят больше 1 млрд тенге. Это, конечно, капля в море, отметил градоначальник. Согласны с ним и петропавловцы, которые пришли на отчетную встречу.

Аскар Оразалин, житель г.Петропавловска:

— Интернациональная, Сутюшева, Жабаева, Жамбыла — у нас проблема большая с установкой колодцев, честно скажу, 3 баллона поменял новых.

Болат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— По колодцам, к сожалению, есть улицы, которые принимали и на них колодцы заниженные. На самом деле они превращаются в ямы. 80% колодцев не соответствуют, там, где гарантия не ушла, они будут восстанавливать, там, где не было, значит, будем применять меры, чтобы не было заниженности этих колодцев.

На плохое качество дорог жаловались и дачники. Некоторые из них весной даже в резиновых сапогах не могут подобраться к своим участкам.

Болат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Мы стоим всегда перед выбором, где нам делать: внутри города, где люди постоянно живут, или на даче. 148 км дорог на даче и внутри города около 200 км грунтовых дорог, почти одинаковое количество. Я не говорю, что идти к вам не надо, мы будем там ремонтировать отрезками.

Жаловались петропавловцы и на здравоохранение. В некоторых районах областного центра не хватает аптек, одну из них — возле Казахского драматического театра — закрыли из-за нерентабельности, рассказала Вера Загородняя.

Она также жаловалась на нехватку узких специалистов в 3-й городской поликлинике. Последний вопрос хоть и непростой, но решаемый, рассказал Болат Жумабеков, с аптеками же дело обстоит сложнее.

Болат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Если бы возможность была содержать государственные, мы бы там открывали, мы не можем. Если частникам будет интересно, они придут туда. Давайте мы поищем, кому-то предложение сделаем, земельный участок предоставим, если он там свободный будет. Заставить кого-то открыть там аптеку мы не сможем.

А Светлана Голубятникова пришла, чтобы отстоять права братьев наших меньших. Она живет по адресу Крепостная, 119. Недалеко от ее дома женщина и другие жильцы много лет выгуливали своих четвероногих питомцев, пока эту площадку не заняли.

Светлана Голубятникова, жительница г.Петропавловска:

— Когда начали строить футбольное поле напротив стадиона «Карасай», там огородили большую площадку, там 45 лет была большая стихийная площадка для выгула собак, сейчас мы этой площадки лишились.

Болат Жумабеков, аким г.Петропавловск:

— Если не ошибаюсь, у нас порядка 150 земельных участков, которые мы взяли на контроль, 51 мы смогли вернуть, среди них мы предполагаем устройство вольеров для выгула собак.

Кто-то просит об одной небольшой площадке, а некоторые хотят получить сразу несколько. Мальчишкам и девчонкам, которые живут в доме №19 по улице Уалиханова, есть, где играть, рассказывает Галина Зеленая. Но еще одна детская площадка их двору точно не помешает, а сделает его только лучше.

Болат Жумабеков, аким г.Петропавловска:

— Нам всегда мало, на самом деле большие дворы нам говорят — если на этом конце есть, пусть и на другом будет. Не сможем мы так удовлетворить каждый двор.

Жумана Кусаинова и Елену Завтуру беспокоит жилищный вопрос.

Елена Завтура, жительница г.Петропавловска:

— В июле месяце 2019 принимались заявки по программе «Нурлы жер» дом Жукова, 38, в октябре того года дом уже был готов к эксплуатации, прошло распределение квартир, сказали, что осталось дело за акиматом и отделом ЖКХ. С октября месяца нас кормят завтраками.

Ждать осталось недолго, заверил их градоначальник, до 3 февраля дом, наконец, сдадут и новоселы смогут в него заехать.

Дарья Пышмынцева