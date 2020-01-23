63 человека эвакуировали спасатели из снежных заносов

ДЧС

20:14 23 Января 2020

Февральская погода в январе. Привычные для первого месяца нового года морозы не наступали, вместо них на улице — снегопады, метель и туман.

Капризы природы доставляют немало хлопот спасателям. Сообщения о штормовых предупреждениях североказахстанцы получают почти каждый день. Из-за плохой видимости трассы по многим направлениям закрыты.

Сегодня в этом списке автодороги в Айыртауском, Тимирязевском районах, Шал акына и им. Г.Мусрепова. Только за прошлые сутки там было 5 снежных заносов. Заложниками непогоды стали 63 человека, 8 из которых дети. Из снежного плена им помогли выбраться 13 спасателей. Жертв и пострадавших нет.

 

 

Анастасия Остертак

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