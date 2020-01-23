15 вопросов обсудили члены общественного совета

Общество

20:28 23 Января 2020

В 2019-ом в СК было совершено почти 6400 преступлений. Полицейские говорят, их число снизилось на 7,5%. При этом показатели раскрываемости общеуголовных дел выросли на 71%. Особое внимание уделяют злодеяниям «прошлых лет».

Марат Тулебаев, начальник ДП СКО 993

— Нами раскрыто 330 преступлений прошлых лет: 1 убийство, 3 факта тяжких телесных повреждений, 25 мошенничеств, 4 грабежа, 6 хулиганств. 

Главный враг всех бед — алкоголь. Выпьют, теряют контроль, сами того не понимая, преступают закон. Большое количество правонарушений совершаются в нетрезвом состоянии. В прошлом году в регионе зарегистрировано 113 тяжких преступлений, в 92 случаях люди были под воздействием «зеленого змия».

Марат Тулебаев, начальник ДП СКО 0011

— Аналогичная ситуация по хулиганствам, которые, в основном, совершаются в алкогольном опьянении — 45 фактов. Наиболее пораженным является Петропавловск, где находится масса увеселительных заведений. В клубе «Шоколад» совершено 4 хулиганства, В клубе «777»- 3 факта и «Ностальжи» — 2 случая. 

Если уровень преступности снизился, то цены на товары, наоборот, растут. Сдержать их удорожание — задача стабилизационного фонда. Купить социально-значимые продукты сейчас можно в 20 торговых точках стабфонда: они находятся в областном центре и в 11 районах области.

Также на заседании общественного совета рассмотрели вопросы положения семей, которые обратились за адресной социальной помощью, развитие животноводства, условия размещения наружной рекламы.

Абай Альжанов

Читайте также

На каком наряде остановить свой выбор в Новый Год (Крысы)
Свой прогноз на 2020 год дала номеролог Улпан Баукенова
Отстоять интересы бизнеса смогут профессионалы
У североказахстанцев начались праздничные каникулы
Петропавловцы обеспокоены переводом детских садов в доверительное управление
3 детских сада Петропавловска перешли в руки частных инвесторов
Советы: что выбрать на Новый Год в подарок
Петропавловцы продолжают обсуждать статью Президента, посвященную 175-летию Абая
В Петропавловске открыли ситуационный контакт-центр i KOMEK
Работа 101 маршрута огорчает жителей Бесколя
Сегодня с площадей Петропавловска убрали новогодние елки
Центр волонтёрского движения АНК создан в СКО