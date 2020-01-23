15 вопросов обсудили члены общественного совета

В 2019-ом в СК было совершено почти 6400 преступлений. Полицейские говорят, их число снизилось на 7,5%. При этом показатели раскрываемости общеуголовных дел выросли на 71%. Особое внимание уделяют злодеяниям «прошлых лет».

Марат Тулебаев, начальник ДП СКО 993

— Нами раскрыто 330 преступлений прошлых лет: 1 убийство, 3 факта тяжких телесных повреждений, 25 мошенничеств, 4 грабежа, 6 хулиганств.

Главный враг всех бед — алкоголь. Выпьют, теряют контроль, сами того не понимая, преступают закон. Большое количество правонарушений совершаются в нетрезвом состоянии. В прошлом году в регионе зарегистрировано 113 тяжких преступлений, в 92 случаях люди были под воздействием «зеленого змия».

Марат Тулебаев, начальник ДП СКО 0011

— Аналогичная ситуация по хулиганствам, которые, в основном, совершаются в алкогольном опьянении — 45 фактов. Наиболее пораженным является Петропавловск, где находится масса увеселительных заведений. В клубе «Шоколад» совершено 4 хулиганства, В клубе «777»- 3 факта и «Ностальжи» — 2 случая.

Если уровень преступности снизился, то цены на товары, наоборот, растут. Сдержать их удорожание — задача стабилизационного фонда. Купить социально-значимые продукты сейчас можно в 20 торговых точках стабфонда: они находятся в областном центре и в 11 районах области.

Также на заседании общественного совета рассмотрели вопросы положения семей, которые обратились за адресной социальной помощью, развитие животноводства, условия размещения наружной рекламы.

Абай Альжанов