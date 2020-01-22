Жители Айыртауского района рассказали К.Аксакалову о своих проблемах

Перспективы и светлое будущее. В такие двухэтажные дома, построенные в советские годы, заселяли молодых специалистов. Благодаря приехавшим врачам, учителям и агрономам жизнь на селе процветала. Потому в двухэтажках условия были максимально приближены к городским, но недолго.

В 90-ые годы от центрального отопления двухэтажки отключили. Люди ставили буржуйки, наспех строили печки, которые до сих пор и согревают дома. Носить дрова и уголь на второй и третий этажи саумалкольцы устали. За помощью обратились к главе региона.

Кумар Аксакалов, председатель СКОФ партии «Nur Otan», аким Северо-Казахстанской области:

— В этом году строим новую котельную, благодаря которой мы подключим ряд 2-этажных домов. Я даю поручение, чтобы подключили эти дома. Нам нужно максимально дома подключать.

А вот Нургайша Казахбаева и рада бы топить печь. Только дома своего больше нет. В сентябре семья с тремя детьми осталась без крыши над головой. Кровля обрушилась, дом признали аварийным.

Нургайша Казахбаева, жительница с.Саумалколя, Айыртауский район:

— Свекровь разрешила пожить у себя, но только пока я не рожу. Срок в феврале. Это будет наш 4-ый ребёнок. Муж трудится дворником, а у меня образования нет, я не работаю.

Сейчас Нургайша первая в очереди на жильё. А пока нужно предоставить временное, поручил Кумар Аксакалов и отметил, что полностью надеяться на государственную помощь невозможно, самим тоже нужно прилагать усилия.

Кумар Аксакалов, председатель СКОФ партии «Nur Otan», аким Северо-Казахстанской области:

— Сейчас есть множество госпрограмм, по которым можно обучиться навыкам и работать или открыть своё дело. Нельзя сидеть без работы. Вы же пример для своих детей.

Много было тех, кто обращался к акиму области с личной просьбой, а вот Ольга Спиридонова слёзно просит за всё Лобаново. Жители боятся, что молодежь уедет и село совсем опустеет. Поводом для беспокойства стало объединение агротехнического и Айыртауского сельскохозяйственного колледжей.

Они будут располагаться в райцентре. Содержать два дублирующих друг друга учебных заведения оказалось невыгодно. Один студент в Лобаново обходился государству в 2 млн тенге.

Владимир Ткаченко, и.о. руководителя управления образования СКО:

— Уже имущество передано Саумалкольскому колледжу. Общежитие одно уже законсервировано, потому что детей нет. В прошлом и этом годах мы размещали госзаказ на группы по 25 человек. Но они не добрали и начали принимать не детей, а людей в возрасте. Нам пришлось вмешаться и закрывать эти группы.

На территории колледжа есть два общежития, котельная, столовая. Эти здания можно модернизовать и открыть, к примеру, санаторий. Какие меры нужно принять, чтобы село Лобаново не опустело, должны решить в районном акимате.

А вот у Руслана Хисамутдинова есть свои идеи насчёт пустующих зданий. Житель райцентра сам прописан в полужилой многоэтажке. 8 квартир выкупили местные власти, часть осталась у жильцов.

Руслан Хисамутдинов, житель с.Саумалколя, Айыртауский район:

— И государство не может восстановить, и собственники не будут восстанавливать. Я пришёл с предложением, чтобы выкупили эти квартиры. Цена вопроса: я думаю, за вот такие не очень будет большая цена. Я прикинул, по рыночной стоимости 10 тысяч квадратный метр.

Так местные власти смогут полностью восстановить многоэтажки и заселить туда нуждающихся в крыше над головой. А пустующие и разваливающиеся дома не будут портить вид райцентра.

Проблема для айыртауцев актуальная. В районе 17 таких многоэтажек, в которых почти 900 квартир. И только пятая часть из них находится в коммунальной собственности.

Кумар Аксакалов, председатель СКОФ партии «Nur Otan», аким Северо-Казахстанской области:

— Надо все дома проревизировать в срочном порядке. Есть дома, которые уже пришли в негодность. Их легче развалить. Я за то, чтобы выкупить, потому что часть квартир в доме уже коммунальные. Это очень долгий процесс, бесконечный. Мы готовы обсуждать, но нужна адекватная стоимость.

Озвучил Руслан Хисамутдинов и предложение по благоустройству. Житель райцентра изготавливает вот такие ограждения. На вид — обычный штакетник. Забор из высококачественного металла, прослужит долго и верно, отмечает бизнесмен и предлагает свою продукцию.

Но нужно подумать об ее удешевлении, отметил глава региона. Сейчас цена одного метра такого забора вместе с установкой — 9 тысяч тенге.

Айгерим Мукашева