Три сибирских косули стали жертвами браконьера

Туши трех сибирских косуль полицейские обнаружили в нескольких домах города Сергеевки. Уже позже стражи порядка выяснили место отстрела парнокопытных. Как оказалось, браконьеры орудовали в зарослях бурьяна на обочине автодороги «Жезказган-Петропавловск» возле села Коктерек.

Самат Мукажанов, старший следователь ОП района Шал акына

— Из разных домов райцентра были изъяты разделанные части туш, снегоход марки «Yamaha», автомобиль марки «ВАЗ 21213» два охотничьих ружья «ТОЗ-63» и «ИЖ-58», другие вещественные доказательства. В совершении незаконной охоты подозревается житель г. Сергеевки 1988 г.р. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Ведется досудебное расследование по статье 337-ой уголовного кодекса «Незаконная охота». Задержали нарушителя в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер», которое стартовало 6 января и продлится до 5 февраля.

Самир Рахматуллин, инспектор природоохранной полиции управления МПС ДП СКО:

— Всего в рамках ОПМ «Браконьер» выявлено 185 нарушений природоохранного законодательства, в том числе 98 нарушений правил охоты. Передано в суды 6 административных материалов за незаконное хранение охотничьего оружия и незаконную порубку. Изъято 7 куб. м. леса, 6 туш сибирской косули, 1 снегоход, 2 автомашины, 4 гладкоствольных ружья, 1 трактор.

С этого года наказание для браконьеров ужесточили. Но их это не останавливает. За незаконный отстрел диких животных можно отправиться за решетку на срок до трех лет или заплатить штраф до 8 млн тенге. Если преступление совершено группой лиц, наказание увеличивается до 10 лет тюрьмы.

Анжелика Сычева