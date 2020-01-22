Третий год в Петропавловске идет массовая вырубка деревьев

Спил деревьев в областном центре начался несколько дней назад и продлится до конца года. Это вызвало бурю негативных эмоций у петропавловцев. В противовес комментариям защитников природы достаточно было и тех, кто писал в интернете о том, что беречь аварийные деревья и заботиться о них не нужно. В ветреную погоду они становились источником опасности и с этим, действительно, не поспоришь. Если бы не одно но…

Дарья Пышмынцева, корреспондент:

— Кусочек «пустыни» в самом центре города. Так петропавловцы прозвали в социальных сетях этот участок, который находится на пересечении улиц Горького и Алтынсарина. Здесь росли сотни деревьев, молодые вперемешку со старыми — аварийными. Коммунальщики решили избавиться ото всех. Хотя многие никакой опасности не представляли.

А это молодое деревце, видимо, пожалели, а может оставили на потом. Куда меньше повезло его соседям, которые росли неподалеку. Глядя на кольца на небольших пеньках и школьник поймет, что эти деревья не были аварийными, но коммунальщиков, судя по всему, такие нюансы не волнуют. Ведь рубить, не сажать.

Петропавловцы:

— Молодые, то, конечно, нельзя.

— Это я не поддерживаю, очень надеюсь, что наш город засадят новыми деревьями.

— Город был красивый, зеленый. Недавно сюда приехала из Алматы, 4 года живу. Было, конечно, красивее здесь.

Во вторник, 21 января, коммунальщики работали на пересечении улиц Горького и Партизанской. Методист городского отдела ЖКХ заверил, что переживать горожанам не о чем, специалисты избавляются исключительно от аварийных деревьев, на месте которых появятся новые — молодые. Наверное, все, что мы снимали ранее в другой части города, нам и десяткам горожан просто показалось.

Дархан Айтпаев, методист сектора отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Петропавловска:

— Мы комиссионно определяем, какие старые аварийные деревья, трухлявые. На спил аварийных деревьев выделено 15 млн тенге.

На месте старых деревьев весной появятся около 7 тысяч саженцев березы, рябины, сирени и пирамидального тополя. Горожан больше волнует, когда уберут по-настоящему аварийные деревья в их дворах.

Мария Андрюшечкина — старожил дома №61 по улице Брусиловского. Она помнит, как 45 лет назад соседи высаживали здесь эти клены, ивы и тополя. Говорит, сейчас у нее каждый раз сжимается сердце, когда видит детей, играющих под старыми деревьями. У этого, например, ствол раскололся на несколько частей, из-за тяжести оно прогнулось и, кажется, вот-вот упадет.

Мария Андрюшечкина, жительница г.Петропавловска:

— Старые деревья нужно убрать, молодежь, конечно, пусть остается. Старые деревья мешают, и детям уже простор загораживают, вдруг упадут. В КСК обращались, никакого толка нет.

Не дали результата и жалобы городским властям, рассказал Болат Жаканов. Мужчина живет в этом дворе около 5 лет, большую половину из которых он и его соседи пытаются добиться, чтобы аварийные деревья, а их здесь много, наконец-то спилили.

Болат Жаканов, житель г.Петропавловска:

— В акимат пишем, а что толку. В 2018-м году дерево упало на газгольдер. Все обошлось, но вы представляете, какие могли быть последствия. Ставишь машину вечером и переживаешь за ее сохранность, но еще страшнее — выпускать в такой двор детей на прогулку.

В городском отделе ЖКХ не знают, когда в 2020-м коммунальщики приступят к спилу старых деревьях во дворах Петропавловска. Их список до сих пор не составлен.

Дарья Пышмынцева