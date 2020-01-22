Датчик угарного газа помог избежать трагедии

ДЧС

20:24 22 Января 2020

От громкой сигнализации Асель Токина проснулась около 10 часов вечера. Сработал датчик угарного газа. Женщина успела среагировать. Иначе ночь 12 января могла обернуться трагедией для всей семьи.

Асель Токина, жительница г.Петропавловска:

— Затопила печь, бросила мусор и у меня там были пластиковые игрушки. Смотрела телевизор и заснула. Соскочила и побежала в кочегарку, а у меня там, получается, пластик расплавился. И из-под поддувала у меня вытекла жидкость, черная жижа.

Муж в это время был на работе. Хозяйка сразу открыла окна и двери, чтобы проветрить дом. В это время за стеной кочегарки спали дети. Если бы не сработал датчик, первыми пострадали бы они. У Асель их четверо — старшему 13 лет, младшей 3 года. После случившегося, женщина признается, страшно оставлять детей одних.

С начала отопительного сезона огнеборцы регулярно проводят рейды, беседуют с жителями частного сектора, проверяют состояние печей и устанавливают датчики.

Канат Баяндин, главный специалист УЧС г.Петропавловска:

— С начала отопительного сезона нами установлено 27 дымовых датчиков. Нами зарегистрировано уже три случая, когда они сработали в жилых домах города Петропавловска. Дымовые датчики установлены в домах социально уязвимых слоев населения. Это многодетные семьи и инвалиды.

В частных домах спасатели установили бесплатно уже 350 таких датчиков угарного газа. Напомню, с этого года в регионе произошло 8 пожаров, в них погибли четверо человек, двое из которых — дети.

 

Айгерим Муканова

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