В ТОП-10 курортных зон Казахстана попали озёра СК Шалкар и Имантау

Расставить все точки над «i». Для этого глава региона Кумар Аксакалов приехал в Айыртауский район в начале года. Это совещание — своего рода планёрка и презентация: бизнесмены представят свои крупные туристические проекты, а власти ответят не менее крупными вложениями.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— У нас большие перспективы в Айыртауском районе именно в туризме. Мы видим, что благодаря тому, что дороги приведены в порядок, туристов прибывает больше.

В этом году начнут подводить коммуникации. С ними проблемы на многих базах отдыха. Где-то стоят электрогенераторы, что очень затратно, где-то вода привозная, нет отопления и канализации.

В общем, избушки на курьих ножках, а не базы отдыха. Но в ближайшие пять лет облик жемчужины СК должен кардинально измениться. В него вложат почти 25 млрд тенге.

Ожидают, что поток туристов за это время вырастет в 10 раз. Получается, 600 тысяч человек. Но это — перспектива. Что имеем на сегодня, отдыхающих пока мало радует и привлекает.

Куралай Жарова, руководитель управления предпринимательства и туризма СКО:

— В настоящее время большинство объектов досуга ограничено установкой примитивных спортплощадок, нет плавательных средств и спасательных жилетов, не имеется проката велосипедов, элементарно. Организация питания: не секрет, что туристы привозят с собой продукты питания.

От лавочек и беседок до развлекательных заведений и коттеджей. Всё должно быть выдержано в едином стиле. Варианты «до» и «после» представили на слайдах, правда, пока это только красивые картинки.

А вот в реальности объекты если и появляются, то очень разрозненно. Общей картины пока не видно. Как и активности бизнесменов, для которых создают все условия. Помогают с получением льготного кредита и всеми коммуникациями готовы обеспечить.

Газ, вода, электричество. Только скажите, куда проводить, презентуйте действительно крупные, достойные проекты. В ответ тишина.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Куда будем тянуть инфраструктуру? Вы всё время говорили: «Дайте нам инфраструктуру! Мы будем развиваться». Теперь я хочу услышать, куда тянуть, где объекты. Не одиночно стоящие дома, а крупные проекты, где можно разместить 100-200 человек одновременно.

Мы должны были услышать отработку районом потенциальных проектов. Пока я только слышу действия госорганов.

Живописные озёра и величественные горы, которые можно поставить в один ряд со Швейцарией или Норвегией. Правда, сравнение уместно только по внешним признакам. По организации развлечений и досуга для отдыхающих — между нами пропасть.

Даже элементарно перевозку туристов от вокзала до зон отдыха не организовали. Шалкаро-Имантауская зона сейчас — чистый холст. Самое время включить фантазию и творить.

Велосипедные и пешие дорожки, конные прогулки, аквапарки, да и экстремальный отдых найдёт своего клиента. И такой экотуризм не навредит окружающей среде, а вот прибыль принесёт.

К примеру, парусный спорт на живописных озёрах Шалкар и Имантау в прошлом году привлёк тысячи туристов. Отдыхать многие хотят не только летом. Зимой горки, лыжи, сноуборды и коньки очень популярны. Главное, чтобы домики для отдыхающих работали круглый год.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Подумайте ещё раз. Может, где-то можно объединяться, искать субпартнеров и инвесторов. Мы будем максимально снижать ваши затраты. Ещё важно сейчас провести по Нацпарку. Все земли, которые порадовали, возьмите на контроль. Всё, что не развивается, нужно изымать.

Туристический потенциал, живописные места и огромные финансовые вложения. Айыртаускому району достаётся всё самое лучшее. В прошлом году, к примеру, райцентр вошёл в проект «Ауыл — Ел бесігі».

Вложили свыше 2 млрд тенге. Отремонтировали 18 улиц, стадион, больницу и три школы. Это одна из них, здесь даже бассейн сделали, точнее — восстановили. Четверть века он был заброшенным, но почти 160 млн тенге из госказны это исправили. Теперь в бассейне каждый день проходят занятия.

Александра Климович, учащаяся Саумалкольской школы-гимназии №2, Айыртауский район:

— Мои родители и родители многих одноклассников учились в этой школе. Я с завистью слушала их рассказы о заплывах и уроках плаванья. Я тоже мечтала об этом.

А ещё в рамках «Ауыл — Ел бесігі» в Саумалколе строят физкультурно-оздоровительный комплекс. Такие же в этом году появятся ещё в двух районах.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы в этом году увеличили финансирование спорта. Надо проводить чемпионаты области по футболу, волейболу, ну и по хоккею.

Благодаря проекту «Ауыл — Ел бесігі» вторую жизнь обретет и вот это заброшенное здание бывшей детской поликлиники. Здесь после масштабной реконструкции откроют школу искусств.

Посещать кружки и секции смогут свыше 3,5 тысяч детей. Преобразился в Айыртауском районе не только райцентр, но и перспективное село Арыкбалык, за счёт новых инвесторов группы компании «Kusto Agro».

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

— Откорм площадка, растениеводство, переработка. Арыкбалык — базовая точка, откуда потом пойдут другие. Инвестор вкладывается, создаёт производство, даёт работу людям, а государство вкладывает в посёлок.

Освещение, инженерные сети, благоустройство. Работы предстоят масштабные. Пару лет и село Арыкбалык расцветет, обещают инвесторы и глава региона.

Айгерим Мукашева