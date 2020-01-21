В СКУ дали старт международному проекту, где изучают иностранный язык

Век живи — век учись, а еще делись знаниями с остальными. Эльвира Лютова преподает английский в Назарбаев интеллектуальной школе. Владеет иностранным языком как на разговорном уровне, так и на научном. Говорит, — решила принять участие в проекте, чтобы усовершенствовать свои навыки и получить новый опыт.

Эльвира Лютова, преподаватель Назарбаев интеллектуальной школы:

— Училась здесь в СКГУ. Проходила 3-х месячные курсы, которые были организованы языковой школой на Мальте в 2015 году. Стаж работы — 10 лет, но считаю, что необходимо продолжать изучать методологические приемы.

Подтянуть уровень английского пришла и студентка СКУ Виктория Комарова. Раньше помимо вуза, иностранному языку училась дома: смотрела фильмы и читала литературу. Теперь добавились курсы.

Виктория Комарова, студентка СКУ им. М.Козыбаева:

— Надеюсь, что подниму уровень английского на приличный уровень. Нравится тема науки: хочу узнать по сохранению планеты. Еще хочется научиться разбирать правдивую информацию от ложной.

Изучать самый популярный язык в мире стало возможным, благодаря проекту посольства США в Казахстане и ассоциации учителей английского языка. С 6 по 15 января в регионе проводили онлайн-конкурс, отобрали 24 кандидата. Это студенты, магистранты, преподаватели.

Ирина Олькова, доцент кафедры «Иностранные языки» СКУ им. М.Козыбаева:

— Онлайн-курсы разработаны преподавателями Пенсильванского университета. Мы будем встречаться, чтобы обсуждать и дискутировать о содержании курсов. На каждой неделе изучаются различные темы: грамматика, слова на английском. Представлено 2 курса: английский для медиаграмотности и английский для изучения естественно-математического цикла.

Бесплатные курсы английского языка будут проходить два раза в неделю: В СКУ и в областной библиотеке им. С.Муканова. Они продлятся до 30 апреля.

Абай Альжанов